La diplomacia paraguaya ha ampliado su radio de acción durante los últimos años, incorporando áreas geográficas antes periféricas en su agenda exterior. Países con los que históricamente existieron vínculos limitados, incluso sin representación diplomática directa, han comenzado a ocupar un lugar creciente en la estrategia de inserción global del país. Y es así cómo Paraguay ha comenzado a mirar hacia Oriente Medio como un espacio de oportunidad.

Este giro coincide con un fenómeno mayor, vinculado al creciente interés de los países del Golfo en América Latina. En un contexto global marcado por la transición energética, la necesidad de diversificación económica y el reposicionamiento de potencias intermedias, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar han intensificado sus lazos con la región, en particular con economías proveedoras de materias primas, alimentos y recursos estratégicos, pero también necesitadas de inversiones en infraestructura, logística y tecnología.

En este escenario, la diplomacia paraguaya busca ofrecer una serie de complementariedades valiosas: estabilidad macroeconómica, recursos naturales y una ubicación con gran potencial en el corazón de América del Sur.

Impulso al comercio desde una perspectiva más amplia





La apertura de Paraguay, enmarcada en una activa diplomacia económica, combina la promoción comercial con una visión más ambiciosa: atraer inversiones que consoliden al país como un socio estratégico en el Cono Sur.

En el centro de esta estrategia se encuentra la idea de complementariedad. Mientras Paraguay ofrece estabilidad macroeconómica, alimentos y recursos naturales, los países del Golfo cuentan con capital, fondos soberanos y una creciente voluntad de expandirse hacia nuevas regiones, en particular hacia América Latina.

El interés es mutuo. Los países árabes enfrentan desafíos estructurales en términos de seguridad alimentaria, y Paraguay busca posicionarse como proveedor confiable de carne, granos y productos agrícolas, a la vez que promueve su inserción en cadenas globales de valor.

En este contexto, se han impulsado acuerdos de cooperación técnica y sanitaria, que apuntan a facilitar el acceso a mercados en Oriente Medio y garantizar estándares de calidad que hagan competitivos los productos paraguayos. La sostenibilidad también es un factor clave, evidenciado en la firma de un Memorándum de Entendimiento entre Paraguay y Emiratos Árabes sobre cooperación en créditos de carbono. No obstante, más allá del intercambio comercial, el verdadero foco está puesto en la posibilidad de que estos vínculos habiliten el financiamiento de proyectos de infraestructura estratégica.

El Corredor Bioceánico: la ruta que conectará dos océanos





El proyecto estrella es el Corredor Bioceánico, que recibió un aval clave en 2023 con la declaración conjunta de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Emiratos Árabes. Este acuerdo busca atraer inversiones del sector privado emiratí para desarrollar la ruta que conectará los océanos Atlántico y Pacífico. Paralelamente, la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi, contemplada en un memorándum firmado con Abu Dabi para evaluar su viabilidad técnica y financiera, podría convertir a Asunción en un nodo de conexión aérea.