GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Cárceles mortales: casi 100 palestinos han fallecido bajo custodia de Israel en los últimos dos años
Una organización de derechos humanos denunció que al menos 98 palestinos han muerto en prisiones israelíes desde que comenzó el genocidio en octubre de 2023. Además, alerta que Tel Aviv oculta la causas de los decesos y la cifra real de víctimas.
Cárceles mortales: casi 100 palestinos han fallecido bajo custodia de Israel en los últimos dos años
El grupo acusa a Israel de llevar a cabo una política de asesinatos sistemáticos, malos tratos y negligencia médica contra los prisioneros palestinos. / Reuters
19 de noviembre de 2025

Morir entre los barrotes y las condiciones inhumanas de las cárceles israelíes: ese fue el destino que sufrieron al menos 98 palestinos bajo custodia de Tel Aviv desde que comenzó la brutal ofensiva genocida en Gaza en octubre de 2023. Así lo reveló el informe de la organización Médicos por los Derechos Humanos–Israel, que, además, advirtió algo aún más desgarrador: es probable que la cifra real sea mucho más alta. 

El reporte, cuyos hallazgos fueron publicados este lunes, se basa en respuestas oficiales, documentos médicos, informes de autopsias, testimonios de profesionales médicos y detenidos liberados, así como reportes de otras entidades de derechos humanos.

Y la organización alerta algo aún más preocupante: Tel Aviv ha ocultado las causas de muerte de los detenidos palestinos en sus cárceles y continúa escondiendo el verdadero número de víctimas. En ese sentido, el informe acusó a Israel de ejecutar una política de asesinatos sistemáticos, maltrato y negligencia médica contra los prisioneros.

“Este número de víctimas sin precedentes, junto con los amplios hallazgos y pruebas de muertes causadas por tortura y negligencia médica, apunta a una política israelí deliberada de matar a palestinos bajo custodia”, aseveró Oneg Ben Dror, coordinador de proyectos en el Departamento de Prisioneros y Detenidos de la organización.

RelacionadoTRT Español - Nos trataron como animales: un padre palestino relata su sufrimiento dentro de una prisión israelí

El grupo de derechos humanos indicó que la mayoría de las muertes registradas, 94 de 98, ocurrieron entre octubre de 2023 y agosto de 2025. Y añadió que los otros cuatro decesos fueron durante octubre y noviembre de este año solamente.

Ahora bien, el informe incluye únicamente las muertes dentro de las prisiones y centros de detención israelíes, por lo que no incluye siete casos adicionales documentados de palestinos ejecutados por disparos poco después de su arresto.

No hubo una respuesta ni comentarios por parte del Servicio de Prisiones de Israel ni del ejército sobre el informe.

Violencia severa

RECOMENDADOS

El grupo israelí también destacó que el informe reveló un patrón repetido de violencia severa por parte de los guardias de prisión, junto a una grave negligencia médica hacia los detenidos palestinos.

Señaló que un examen de 10 informes de autopsia mostró signos de violencia física en casi la mitad de los casos, incluyendo lesiones en la cabeza, hemorragias internas y fracturas de costillas.

Otros reportes médicos documentaron casos de desnutrición extrema, negación de insulina a pacientes diabéticos, falta de tratamiento del cáncer y la presencia de infecciones potencialmente mortales.

La organización subrayó que estos hallazgos corresponden con una amplia documentación durante los últimos dos años acerca del hambre, deshidratación y exposición prolongada a frío y calor extremos en los centros de detención israelíes.

RelacionadoTRT Español - Israel se niega a liberar al destacado médico palestino Hussam Abu Safiya en el acuerdo de tregua

El informe dedicó una parte significativa a describir los métodos utilizados por las autoridades israelíes para “ocultar las causas de muerte y obstruir a las familias en su búsqueda de la verdad sobre las circunstancias en las que murieron sus seres queridos”.

La Sociedad de Prisioneros Palestinos afirmó que el número de detenidos que han muerto bajo custodia israelí supera los 100.

“Las estimaciones indican que la cifra de detenidos que han muerto en cárceles (israelíes) es superior a 100”, declaró Abdullah Al-Zagari, quien dirige la organización, en un comunicado.

Ahora bien, la cantidad declarada “confirma la gravedad del crimen en curso contra los prisioneros y detenidos en las cárceles israelíes, quienes están siendo sometidos a otra forma de exterminio”, afirmó.

El ejército israelí lanzó una brutal ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, matando a más de 69.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, hiriendo a más de 170.000 y arrestando a miles.  

RelacionadoTRT Español - Denuncian abusos "catastróficos" a palestinos en cárceles israelíes, mientras Tel Aviv viola tregua
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"