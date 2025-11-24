El Ejército de Israel tiene ahora el objetivo de imponer rápidamente una nueva realidad sobre el terreno en Gaza, antes de que se despliegue la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), según informó este domingo el diario israelí Yedioth Ahronoth. ¿La razón? La presencia de tropas internacionales podría limitar la capacidad de Tel Aviv para perpetrar ataques diarios en el enclave como hace en Líbano, indicó la publicación.

“Israel se apresura a moldear las condiciones sobre el terreno antes de que lleguen las fuerzas extranjeras, ya que responder ante las violaciones será más delicado una vez que haya tropas internacionales presentes”, señaló el periódico. Y, de hecho, añadió que Israel “preferiría aplicar el modelo de Líbano en Gaza, pero las condiciones allí (en el enclave) son más complicadas”.



Mientras tanto, el grupo de resistencia Hamás desmintió el sábado los rumores que sugerían que habría amenazado con abandonar el alto el fuego en Gaza, en vigor desde el pasado 10 de octubre. "El movimiento está comprometido con el alto el fuego y llama a todas las partes a cumplir con sus oblgiaciones", afirmó Mousa Abu Marzouk, alto cargo de Hamás, en una entrevista a la cadena Al Jazeera.

Subrayó además que “todos los informes israelíes sobre la reanudación de los combates por parte de Hamás son pura mentira”, y que “el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inventa pretextos para violar el acuerdo de alto el fuego”.

En contraste, señaló la Oficina de Prensa de Gaza, Tel Aviv ha violado la tregua 497 veces, a través de bombardeos e incursiones, que han matado al menos a 342 palestinos, herido a 875 y detenido arbitrariamente a 35 personas. De hecho, en la mañana de este lunes, cuatro palestinos fueron asesinados y un quinto resultó herido por disparos del ejército israelí, según informaron autoridades médicas en varias zonas de Gaza.

El reporte de Yedioth Ahronoth señaló que la situación a la que se enfrenta ahora Israel en Gaza se debe a la presión de Estados Unidos, que “quiere avanzar hacia la segunda fase del marco del alto el fuego”.

“Israel se resiste, argumentando que Hamás no ha devuelto los cuerpos de tres rehenes asesinados”, agregó. Desde el inicio del alto el fuego, Hamás ha liberado a 20 rehenes israelíes con vida y ha entregado los restos de 27 de los 28 cautivos, en su mayoría israelíes.

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego requeriría “medidas para aliviar las condiciones en Gaza, incluyendo la reapertura del cruce de Rafah, la expansión de la ayuda humanitaria, permitir el movimiento dentro y fuera del enclave, y eventualmente retroceder a una nueva línea una vez que una autoridad capaz de gestionar el territorio esté en su lugar".

Yedioth Ahronoth señaló que “una vez formada la fuerza de estabilización respaldada internacionalmente, ya aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, se espera que aumente la presión para implementar la siguiente fase” del alto el fuego.

Según el diario, “tropas extranjeras, probablemente de países árabes y musulmanes en lugar de Estados occidentales, llegarán en cuestión de semanas para recibir formación”.

Hamás niega haber amenazado con abandonar el alto el fuego

Tras una oleada de ataques a lo largo de Gaza este sábado, que mató al menos a 27 palestinos, Hamás negó haber amenazado con abandonar el alto el fuego con Israel.

El líder Abu Marzouk enfatizó que Hamás abordará “positivamente” la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ISF, aunque señalando que esta “contiene contradicciones” y recordando que “cada cláusula exige diálogo”.

Sus comentarios respondieron a informaciones difundidas por medios como Times of Israel o el saudí Al Arabiya el sábado, que citaban "fuentes diplomáticas árabes" según las cuales Hamás había comunicado a Estados Unidos su disposición de terminar la tregua por las "continuas violaciones" de Israel.

De hecho, la Oficina de Prensa de Gaza, en un comunicado, reiteró a los países mediadores que deben tomar medidas serias para detener los ataques israelíes: "Instamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los países mediadores, a los Estados garantes del acuerdo y al Consejo de Seguridad de la ONU a que tomen medidas serias y efectivas para detener estos ataques, contener la ocupación y obligarle (a Israel) a adherirse estrictamente a los términos del acuerdo de alto el fuego".

En la misma línea, Ezzat Al-Risheq, alto funcionario de Hamás, difundió un comunicado a título personal en el que detallaba que habían pedido a los mediadores — Egipto, Qatar, EE.UU. y Türkiye — que ejercieran “presión a Israel para que cumpla el acuerdo”.

