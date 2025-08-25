España enfrenta su ola de calor más intensa desde 1961, cuando se empezaron a llevar registros, mientras los incendios forestales arrasan más de 411.000 hectáreas, mantienen en alerta máxima al país, y dejan tras de sí un enemigo invisible: un humo cargado de partículas tóxicas que amenaza la salud de las personas con infartos, ictus e infecciones respiratorias que pueden manifestarse semanas o incluso años después.

“La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que existen registros en España”, señaló la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en X este domingo, indicando que la anomalía térmica de esta ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, alcanzó los 4,6 grados Celsius, superando el récord de 2022 que había llegado a los 4,5 grados.

La Aemet añadió que los primeros 20 días de este mes marcaron el período más cálido del 1 al 20 de agosto desde al menos 1961, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Asimismo, al señalar la creciente duración, extensión e intensidad de las olas de calor, la agencia atribuyó el aumento al cambio climático. “Que cuatro de las cinco olas de calor más intensas hayan ocurrido desde 2019 no es una coincidencia. No todos los veranos serán siempre más cálidos que el anterior; sin embargo, la tendencia hacia veranos más extremos es clara. Las claves: adaptación y mitigación del cambio climático”, indicó la agencia.

Además, según recuerda Aemet, “la persistencia del calor extremo intensifica su adversidad. Se resiente la salud de las personas vulnerables y aumenta el nivel del peligro de incendios".

La situación de los incendios mejora, pero el riesgo es muy alto



Mientras el país continúa combatiendo los incendios forestales que empezaron a principios de agosto, la Aemet informó este lunes sobre el “peligro muy alto o extremo” de llamas que persisten en amplias zonas del norte y este peninsular, pidiendo a la población nuevamente que extreme las precauciones.

Además, la agencia informó que se espera que las temperaturas sigan en aumento en los próximos días, aunque podría darse un descenso hacia finales de mes.

A pesar de ello, la situación parece mejorar. En el conjunto de España, el escenario es "favorable pero muy lento", dijo este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien ha advertido que "los equipos empiezan a estar fuertemente agotados", tras 15 días de fuegos agresivos.

Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción, aunque ha alertado no bajar la guardia.

Con todo, aunque España comenzó a registrar mejoras en la situación de los incendios, las labores de extinción continúan en el noroeste, donde permanecen activos 15 focos, según el canal RTVE.