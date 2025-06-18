ESPAÑA
4 min de lectura
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
El ministro de Asuntos Exteriores de España instó a la Unión Europea a suspender la venta de armas a Israel, mientras continúa la ofensiva en Gaza. También pidió reactivar el diálogo sobre el programa nuclear de Irán.
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares este miércoles. / EFE
18 de junio de 2025

En medio de un rechazo internacional cada vez más pronunciado contra el genocidio de Israel en Gaza, España intensificó su presión diplomática para que la Unión Europea imponga un embargo de armas a Tel Aviv. 

"Somos el mayor socio comercial de Israel en el mundo, la Unión Europea. Debemos imponer, a nuestros socios europeos, un embargo de armas, no vender armas a Israel mientras dure esta guerra", sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en conversación con Bloomberg TV. 

Y luego añadió que el bloque debería actuar como lo hizo tras la operación militar de Rusia en Ucrania durante 2022. “Debemos imponer, como hicimos tras la invasión rusa de Ucrania, un embargo de armas. No deberíamos vender armamento a Israel”, reiteró.

Las declaraciones de Albares van en línea con las reiteradas condenas que el Gobierno de España ha elevado ante la comunidad internacional por la brutal ofensiva de Tel Aviv en Gaza. Justamente, la semana pasada, Albares instó a los países miembros de la ONU  a apoyar una resolución que condena el bloqueo israelí sobre el enclave, y la violencia ejercida en los territorios palestinos ocupados.

“Queremos que todas las naciones alcen la voz contra el bloqueo inhumano que Israel está imponiendo sobre Gaza, un bloqueo a la ayuda humanitaria, a los alimentos, a los medicamentos”, declaró el ministro al canal RTVE antes de la votación convocada en la Asamblea General de la ONU. “Queremos que todos nos unamos para denunciar una guerra que no tiene otro objetivo que causar muerte y sufrimiento y convertir Gaza en un cementerio gigante”, insistió.

El texto, aprobado el pasado 15 de junio con 149 votos a favor y 12 en contra, exige un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la entrada sin condiciones de ayuda humanitaria en el enclave. 

Ese día, Albares reiteró el compromiso de España con el fin de las hostilidades en Gaza y con una solución basada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina. “España seguirá trabajando por el alto el fuego en Gaza y por la solución de los dos Estados”, aseguró.

"Unimos fuerzas para la contención de todos y para la paz. Estamos comprometidos con el Estado de Palestina y con parar la guerra inhumana en Gaza", publicó Albares en su perfil de la red social X

Recomendados

La brutal ofensiva de Israel contra el enclave ha matado a más de 55.500 personas y ha devastado a gran parte del territorio, mientras la población sufre una hambruna a niveles drásticos por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria desde principios de marzo. 

RelacionadoTRT Global - EE.UU. evalúa acción militar contra Irán mientras Israel impulsa su intervención, revelan reportes

Llamado a la contención con Irán

En su entrevista con Bloomberg TV, Albares también lamentó que no haya señales de desescalada entre Israel e Irán, y alertó sobre el riesgo que esto representa para la estabilidad de todo Oriente Medio. En ese contexto, defendió la necesidad de reactivar el diálogo diplomático con Teherán respecto a su programa nuclear y reiteró el compromiso de Madrid con la no proliferación y la paz en la región.

"Ahora mismo, necesitamos reducir este intercambio de misiles y bombas entre Israel e Irán, y garantizar que todo lo relacionado con el programa nuclear iraní se resuelva adecuadamente", declaró.

El conflicto entre Tel Aviv y Teherán se desató desde el pasado viernes, cuando Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares en territorio iraní. Teherán respondió con una ofensiva armada que ha dejado decenas de víctimas a ambas partes. 

Según fuentes israelíes, los misiles lanzados por Irán han provocado al menos 24 muertos y cientos de heridos en territorio israelí. Por su parte, las autoridades iraníes aseguran que los bombardeos israelíes causaron 224 muertos y más de mil heridos. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa
Türkiye y España son dos aliados "firmemente comprometidos con los valores universales”: Erdogan
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
El éxodo de una familia desde el corazón del genocidio en Gaza hasta el reencuentro en España
Por Okba Mohammad
Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo
Por Leyla Hamed
“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados
Türkiye elogia la postura de España contra el genocidio israelí en Gaza
El Congreso de España aprueba propuesta de ley para embargo de armas a Israel