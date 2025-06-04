ESPAÑA
3 min de lectura
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
El Ministerio de Defensa de España ordenó suspender la licencia de una empresa israelí para fabricar misiles, cancelando de facto un contrato de 310 millones de dólares, en una nueva señal de ruptura con Tel Aviv ante su ofensiva en Gaza.
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
La decisión contempla suspender la licencia otorgada a Pap Tecnos, la filial en España de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems. / Reuters
4 de junio de 2025

El Gobierno de España acaba de marcar aún más su distancia con Israel. A través del Ministerio de Defensa, canceló un contrato de 310 millones de dólares con una empresa israelí para fabricar misiles antitanque destinados a equipar al Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina. ¿La razón? El esfuerzo por reducir a cero su dependencia tecnológica de Israel, en medio de la brutal ofensiva que Tel Aviv perpetra en Gaza.

La decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa a la agencia de noticias EFE, contempla suspender la licencia otorgada a Pap Tecnos, la filial en España de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems, adjudicada a principios de octubre de 2023 para producir localmente los misiles Spike LR2. El paquete incluía 168 lanzadores, 1.680 misiles y el soporte logístico completo.

Aunque el contrato aún no se había formalizado por completo, la ministra de Defensa Margarita Robles decidió revocar la adjudicación y buscar alternativas fuera de Israel. En la mira está ahora el sistema estadounidense FGM-148F Javelin, desarrollado por Raytheon y Lockheed Martin.

RelacionadoTRT Global - España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza

“Planes de desconexión”



Aunque el Ministerio de Defensa había justificado previamente el contrato con la empresa israelíe argumentando la “obsolescencia” de los actuales sistemas de misiles del país y la capacidad técnica de Rafael como único proveedor calificado, ahora ha cambiado su postura.

El misil Spike LR2, considerado uno de los más eficaces del mundo contra carros de combate, habría sido utilizado por Israel en su ofensiva en Gaza, lo que ha generado nueva polémica.

Esta medida se produce apenas seis semanas después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ordenara al Ministerio del Interior cancelar de forma unilateral otro acuerdo por más de 15 millones de euros en munición israelí.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya afirmó que Madrid estaba desarrollando “planes de desconexión” para no depender de Israel “de ninguna de las maneras”

Recomendados

Aunque dejó claro que España no tiene "absolutamente" ningún proyecto de compraventa de armamento con Israel, admitió que "algunos programas tienen dependencias tecnológicas de alguna empresa de Israel" y, por eso, Defensa estaba "trazando planes de desconexión".

Embajador de Palestina agradece a España por impulsar “resolución humanitaria”

A estas acciones se suma el impulso que España dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas a una “resolución humanitaria” de apoyo a la población de Gaza, la cual podría votarse la próxima semana. 

En respuesta, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, agradeció públicamente a España por su iniciativa, recordando que el país "se puso a la cabeza de varios países europeos el año pasado para reconocer el Estado palestino", un reconocimiento que hizo junto a Irlanda y Noruega.

La resolución actual que promueve España en la Asamblea General –de carácter no vinculante– se pone este miércoles en circulación entre los estados miembros por si alguno de ellos tiene sugerencias que aportar. Mansour confió en que a fines de esta semana pueda llegar a la secretaría de la Asamblea, que tendrá cuatro días para programar el voto.

RelacionadoTRT Global - España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados


FUENTE:TRT Español
Explora
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa
Türkiye y España son dos aliados "firmemente comprometidos con los valores universales”: Erdogan
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
El éxodo de una familia desde el corazón del genocidio en Gaza hasta el reencuentro en España
Por Okba Mohammad
Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo
Por Leyla Hamed
“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados
Türkiye elogia la postura de España contra el genocidio israelí en Gaza
El Congreso de España aprueba propuesta de ley para embargo de armas a Israel