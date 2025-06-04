El Gobierno de España acaba de marcar aún más su distancia con Israel. A través del Ministerio de Defensa, canceló un contrato de 310 millones de dólares con una empresa israelí para fabricar misiles antitanque destinados a equipar al Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina. ¿La razón? El esfuerzo por reducir a cero su dependencia tecnológica de Israel, en medio de la brutal ofensiva que Tel Aviv perpetra en Gaza.
La decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa a la agencia de noticias EFE, contempla suspender la licencia otorgada a Pap Tecnos, la filial en España de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems, adjudicada a principios de octubre de 2023 para producir localmente los misiles Spike LR2. El paquete incluía 168 lanzadores, 1.680 misiles y el soporte logístico completo.
Aunque el contrato aún no se había formalizado por completo, la ministra de Defensa Margarita Robles decidió revocar la adjudicación y buscar alternativas fuera de Israel. En la mira está ahora el sistema estadounidense FGM-148F Javelin, desarrollado por Raytheon y Lockheed Martin.
“Planes de desconexión”
Aunque el Ministerio de Defensa había justificado previamente el contrato con la empresa israelíe argumentando la “obsolescencia” de los actuales sistemas de misiles del país y la capacidad técnica de Rafael como único proveedor calificado, ahora ha cambiado su postura.
El misil Spike LR2, considerado uno de los más eficaces del mundo contra carros de combate, habría sido utilizado por Israel en su ofensiva en Gaza, lo que ha generado nueva polémica.
Esta medida se produce apenas seis semanas después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ordenara al Ministerio del Interior cancelar de forma unilateral otro acuerdo por más de 15 millones de euros en munición israelí.
La semana pasada, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya afirmó que Madrid estaba desarrollando “planes de desconexión” para no depender de Israel “de ninguna de las maneras”
Aunque dejó claro que España no tiene "absolutamente" ningún proyecto de compraventa de armamento con Israel, admitió que "algunos programas tienen dependencias tecnológicas de alguna empresa de Israel" y, por eso, Defensa estaba "trazando planes de desconexión".
Embajador de Palestina agradece a España por impulsar “resolución humanitaria”
A estas acciones se suma el impulso que España dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas a una “resolución humanitaria” de apoyo a la población de Gaza, la cual podría votarse la próxima semana.
En respuesta, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, agradeció públicamente a España por su iniciativa, recordando que el país "se puso a la cabeza de varios países europeos el año pasado para reconocer el Estado palestino", un reconocimiento que hizo junto a Irlanda y Noruega.
La resolución actual que promueve España en la Asamblea General –de carácter no vinculante– se pone este miércoles en circulación entre los estados miembros por si alguno de ellos tiene sugerencias que aportar. Mansour confió en que a fines de esta semana pueda llegar a la secretaría de la Asamblea, que tendrá cuatro días para programar el voto.