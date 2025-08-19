“La ayuda humanitaria es la forma más elevada de diplomacia, que surge de una profunda empatía y conciencia humanitaria. Türkiye y España son dos países amigos y aliados fuertes, firmemente comprometidos con los valores universales”: con estas palabras, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, describió este martes el estrecho vínculo que une a Ankara con Madrid. Para conmemorar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el mandatario escribió una columna de opinión en el diario español El País, en el que destacó los esfuerzos conjuntos para proteger los ideales que comparten.

“La paz, la seguridad y el bienestar común sólo son posibles mediante una cooperación basada en el respeto mutuo, la justicia y la sinceridad entre los pueblos. Türkiye y España, dos antiguos amigos situados en los extremos del Mediterráneo y miembros de dos poderosas civilizaciones, comparten los mismos ideales”, mencionó el presidente turco.

Y luego subrayó que el impulso alcanzado con España en las relaciones políticas, económicas, comerciales, energéticas y en la industria de defensa “revierte una importancia estratégica para la estabilidad euromediterránea”.

De hecho, el mandatario sostuvo que “España es uno de nuestros aliados más fiables en la OTAN”, y puso como ejemplo el sistema de defensa aérea Patriot, desplegado en Adana. “El sincero apoyo que España ha brindado a nuestro proceso de adhesión a la Unión Europea refleja la profundidad de nuestros objetivos comunes. Estamos decididos a coronar esta alianza estratégica con medidas sólidas que desarrollaremos conjuntamente para hacer frente a los retos regionales y globales”, añadió.

A partir de esta reflexión sobre la cooperación bilateral, Erdogan amplió su mirada hacia los desafíos globales actuales, como las guerras, el hambre, la migración irregular y las catástrofes climáticas. En este contexto, afirmó: “Este 19 de agosto, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, nos enfrentamos a la cruda realidad de que más de 300 millones de personas carecen de las necesidades humanitarias más esenciales. Y esta situación es una verdad que sacude la conciencia de la humanidad y que llama a todo el mundo a asumir su responsabilidad”.

De hecho, el mandatario recordó que la larga tradición humanitaria de Türkiye y su solidaridad con los oprimidos –“sin importar su identidad o creencias, en cualquier parte del mundo”– es “la prueba más clara de nuestra voluntad de defender la dignidad humana y hacer oír la voz de nuestra conciencia”. Por eso, “con su arraigada tradición de ayuda humanitaria, España es un socio sólido de esta postura moral”.

Como ejemplo concreto de esta cooperación, el presidente expresó su agradecimiento a “todos los voluntarios que prestaron ayuda tras los terremotos del 6 de febrero, que calificamos como ‘la catástrofe del siglo’”. Hizo una mención especial “a los expertos en búsqueda y rescate que vinieron de España y a los médicos, enfermeros y técnicos españoles que trabajaron en el hospital de campaña establecido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Arsuz, Hatay”.