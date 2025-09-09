En los términos más tajantes, España rechazó las acusaciones de “antisemitismo” que Israel emitió en su contra, tras las nueve medidas que Madrid anunció este lunes para detener el genocidio en Gaza. Condenando “las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí”, el Ministerio de Asuntos Exteriores español sostuvo que el gobierno “no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos”. Y además llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv, un paso que suele tomarse en medio de altas tensiones diplomáticas.

En el comunicado que emitió este lunes, el ministerio sostuvo que es “inaceptable” la decisión de Israel de prohibirle la entrada a dos miembros del Gobierno de España. Y recalcó que las medidas anunciadas por el presidente de ese país, Pedro Sánchez, horas antes, “responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional”.

Poco después de que Sánchez denunciara que Israel perpetra en Gaza “un ataque injustificable contra la población civil palestina” y extermina “a un pueblo que está indefenso”, Tel Aviv respondió con su usual retórica de señalamientos. En palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, España supuestamente realiza “una campaña continuada antiisraelí y antisemita”. A lo que se sumó que Israel impuso prohibiciones de entrada y sanciones personales a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno español, y Sira Rago, ministra de Juventud e Infancia y de origen palestino, por sus fuertes críticas a las prácticas de Tel Aviv en Gaza y Cisjordania ocupada.

En respuesta, Madrid sostuvo que el Gobierno “está comprometido contra el antisemitismo y el racismo y con un país en el que no cabe ningún tipo de discriminación”. Además, recalcó que España “defiende la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad, y exige a Israel el fin de la ocupación de Gaza y Cisjordania, el fin de la violencia desatada contra la población civil palestina y el fin del bloqueo humanitario”.

Horas después este martes, España prohibió la entrada a su territorio de los ministros israelíes Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas, quienes fueron añadidos a la lista de personas sancionadas.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que la decisión se tomó porque ambos están directamente implicados en la promoción de la ofensiva israelí en Gaza, según informó el medio español El País. Albares subrayó que la decisión de Madrid refleja una "respuesta recíproca" a las medidas de Israel y señala la continua oposición de España a la campaña militar en curso en Gaza.

Las medidas de España sobre Israel