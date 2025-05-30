ESPAÑA
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
Los líderes de estos dos países europeos se reunieron en Madrid para conmemorar el aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina. Insistieron en una solución de dos Estados, un alto el fuego y entrega humanitaria suficiente en Gaza.
“No puede haber dobles estándares ni cuando hablamos de Gaza ni cuando hablamos de Ucrania”, afirmó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa conjunta. / Reuters
30 de mayo de 2025

España y Eslovenia pidieron este jueves a la Unión Europea (UE) imponer un embargo de armas a Israel, suspender sus relaciones comerciales con Tel Aviv y sancionar a más individuos por la brutal ofensiva contra Palestina, declaró el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario se reunió con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, en Madrid, para conmemorar el primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de ambos países.

“No puede haber dobles estándares ni cuando hablamos de Gaza ni cuando hablamos de Ucrania”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa conjunta. Además, añadió que tanto Eslovenia como España están siendo coherentes en su postura frente a ambos casos.  

Sánchez añadió que los dos líderes acordaron “alzar la voz ante la flagrante y diaria violación de derechos humanos y las más de 50.000 vidas perdidas a causa de los incesantes ataques de Israel contra la población palestina en este último año y medio”.

También reiteraron su apoyo a una solución viable de dos Estados, un alto el fuego, el regreso de los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria suficiente a Gaza.

Golob calificó de “catástrofe” la situación en el enclave, aunque expresó su esperanza en que la comunidad internacional pueda contribuir a ponerle fin. “En junio habrá muchas reuniones sobre este tema, y esperamos que se vea algo de luz, algo de alivio para la población en Gaza”, declaró.

El domingo pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló, en otro encuentro de líderes en Madrid, que diversos países impulsarán que la reunión de la ONU del 16 de junio se convierta en “un gran movimiento por el reconocimiento del Estado palestino”.

Sánchez también se refirió al emotivo discurso del embajador palestino, Riyad Mansour, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, quien rompió en llanto durante la sesión.

El presidente describió el acontecimiento como “una escena absolutamente dramática y conmovedora para todos aquellos que creemos en el derecho internacional, el orden internacional y el sistema multilateral”, recordando a Mansour, que rompió a llorar “precisamente ante la indiferencia de la comunidad internacional ante el atropello que está sufriendo su pueblo”. 

