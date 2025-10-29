Türkiye celebra este miércoles, 29 de octubre, el aniversario número 102 de la fundación de su República. El presidente Recep Tayyip Erdogan hizo un llamado a la unidad, la resiliencia y el progreso continuo hacia la visión del “Siglo de Türkiye”.
En un mensaje difundido este miércoles, Erdogan felicitó a los ciudadanos turcos en el país y en el extranjero por el Día de la República, extendiendo sus saludos a los turcochipriotas y a “todos los amigos que comparten nuestra alegría”.
“En este día de orgullo, felicito de todo corazón a cada uno de nuestros 86 millones de ciudadanos, al pueblo turcochipriota y a nuestros hermanos y hermanas que viven en el extranjero”, expresó. “Rindo homenaje con compasión a los héroes que, con su sangre y sus vidas, hicieron de estas tierras nuestra patria”, añadió.
Erdogan rindió tributo al fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, y a los miembros de la Gran Asamblea Nacional que lideraron la Guerra de Independencia.
“Una nación poderosa con tradiciones profundamente arraigadas”
El mandatario afirmó que Türkiye se erige como “una nación poderosa y un Estado con tradiciones profundamente arraigadas”, enfatizando la determinación del país de salvaguardar su unidad y soberanía.
Erdogan declaró que la nación está logrando “avances en todos los ámbitos” —desde la defensa y la economía hasta la energía y la diplomacia— bajo la visión del “Siglo de Türkiye”, y se comprometió a seguir construyendo un país “grande, fuerte y próspero”.
También prometió mantener los esfuerzos para reconstruir las zonas devastadas por los terremotos de febrero de 2023, señalando que el gobierno se había propuesto entregar 453.000 nuevas viviendas para finales de año.
Reafirmó el compromiso de Ankara con la paz y la estabilidad, declarando que el país avanzaba “paso a paso hacia una Türkiye libre de terrorismo”, y que continuaría defendiendo la justicia y la humanidad en medio de los conflictos globales, incluidos los de Gaza y Palestina.
“Juntos construiremos una Türkiye grande, fuerte y próspera: líder en su región y una potencia respetada en el mundo”, afirmó Erdogan, con motivo del aniversario 102 de la República.