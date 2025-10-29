Türkiye celebra este miércoles , 29 de octubre, el aniversario número 102 de la fundación de su República. El presidente Recep Tayyip Erdogan hizo un llamado a la unidad, la resiliencia y el progreso continuo hacia la visión del “Siglo de Türkiye”.

En un mensaje difundido este miércoles, Erdogan felicitó a los ciudadanos turcos en el país y en el extranjero por el Día de la República, extendiendo sus saludos a los turcochipriotas y a “todos los amigos que comparten nuestra alegría”.

“En este día de orgullo, felicito de todo corazón a cada uno de nuestros 86 millones de ciudadanos, al pueblo turcochipriota y a nuestros hermanos y hermanas que viven en el extranjero”, expresó. “Rindo homenaje con compasión a los héroes que, con su sangre y sus vidas, hicieron de estas tierras nuestra patria”, añadió.

Erdogan rindió tributo al fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, y a los miembros de la Gran Asamblea Nacional que lideraron la Guerra de Independencia.