TÜRKİYE
2 min de lectura
Día de la República de Türkiye: ¿qué pasó el 29 de octubre de 1923 y qué se celebra?
Cada 29 de octubre, Türkiye celebra la fundación de la República en 1923, un hito que simboliza la transición hacia un estado moderno bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk.
Día de la República de Türkiye: ¿qué pasó el 29 de octubre de 1923 y qué se celebra?
Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, Türkiye viste sus calles con banderas que refuerzan la identidad nacional. / Getty Images
29 de octubre de 2025

Todos los 29 de octubre, las calles Türkiye se llenan de celebración por uno de los días más importantes de su historia reciente: el Día de la República, conocido en turco como "Cumhuriyet Bayramı".

Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, el país viste sus calles con banderas y símbolos que refuerzan la identidad nacional.

Además, las principales ciudades suelen tener desfiles militares, así como eventos artísticos y culturales, creando un ambiente festivo y de orgullo nacional.

Pero, ¿cuál fue el hecho que dio origen a esta celebración?

¿Qué ocurrió el 29 de octubre?

RECOMENDADOS



Esta fue la fecha en la que Mustafa Kemal Atatürk, proclamó la República de Türkiye en 1923.

Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Atatürk lideró la Guerra de Independencia turca (1919-1923), que culminó con la creación de un Estado moderno y soberano.

Aunque Türkiye operó como república de facto desde el 23 de abril de 1920, con la creación de la Gran Asamblea Nacional, la formalización de este estatus se produjo tres años y medio después. Justamente, el 29 de octubre de 1923, el país fue oficialmente nombrado Türkiye Cumhuriyeti, que significa "República de Türkiye".

Ese mismo año, en la Gran Asamblea Nacional, Atatürk fue elegido como el primer presidente de la república, marcando el inicio de una nueva era en la política y la identidad nacional turca.

El Día de la República se celebra en Türkiye, sus representaciones en el extranjero y la República Turca de Chipre del Norte.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas