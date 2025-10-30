El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, en Ankara, en un encuentro que se centró en los conflictos regionales y las relaciones de Türkiye con la Unión Europea.

Durante el encuentro, Erdogan afirmó que Türkiye podría avanzar rápidamente hacia la plena adhesión a la UE si el bloque reconoce la determinación demostrada por el país, reiterando que la comunidad turca en Alemania representa “un valor compartido y una riqueza” para ambas naciones. Además, criticó los recientes ataques de Israel en Gaza y pidió a Alemania y a organizaciones humanitarias actuar urgentemente para proteger a los palestinos.

“Subrayé la importancia que damos a la lucha contra el creciente racismo, la xenofobia y la islamofobia en Europa”, señaló Erdogan.

Las conversaciones también abordaron asuntos internacionales clave. El mandatario turco destacó que Ankara considera esenciales los esfuerzos diplomáticos continuos para lograr una “resolución justa y duradera” a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asimismo, subrayó la necesidad de que Europa supere los problemas de suministro en materia de defensa, y se enfoque en proyectos conjuntos ante las nuevas condiciones de seguridad.

También destacó la importancia de una estrecha coordinación con Berlín sobre Siria y afirmó: “Reconocemos la importancia que Alemania otorga a trabajar en estrecha coordinación con nosotros en Siria”.

Por su parte, el canciller alemán declaró que su país buscará una cooperación más estrecha con Ankara en política de seguridad, describiendo a Türkiye como un “actor sumamente significativo en todos los asuntos de política exterior y seguridad” que conciernen a Alemania.