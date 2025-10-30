España le dio luz verde a la adquisición de un nuevo sistema para el entrenamiento moderno de pilotos de combate, que incluye una versión adaptada del avión supersónico turco Hurjet, según un comunicado oficial y reportes de prensa.

De acuerdo a la declaración del Consejo de Ministros de España, tras su reunión de este martes, el contrato para el nuevo “Sistema de Enseñanza en Vuelo Avanzado”, valorado en 3.120 millones de euros (unos 3.620 millones de dólares), tendrá vigencia hasta 2035, sin posibilidad de prórroga.

El avión de entrenamiento estará basado en el caza Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI), un avión de entrenamiento avanzado, supersónico, monomotor y biplaza, según informó el portal de noticias Actualidad Aeroespacial.

Los aviones se fabricarán en las instalaciones de TAI en Türkiye y se adaptarán en España con sistemas nacionales de alto rendimiento y la plataforma del Sistema Integrado de Entrenamiento de Combate (ITS-C).

Según el portal, Airbus Defence y Space en España actuará como coordinador industrial nacional del programa.

"El acuerdo aprovechará la experiencia de Airbus en diseño, fabricación, integración de sistemas, apoyo en servicio y entrenamiento, junto con el innovador diseño del Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas”, explicó Actualidad Aeroespacial.

Formación acorde a las condiciones de la OTAN





Un comunicado oficial señaló que el contrato "permitirá al Ejército del Aire y del Espacio cumplir con los requisitos necesarios para actualizar, ampliar y renovar las capacidades de entrenamiento de pilotos especializados en aviones de combate y ataque, con el objetivo de garantizar una preparación adecuada para las operaciones en estos nuevos y complejos escenarios de seguridad".

El ITS-C sustituirá al sistema AE.09 (F-5), con décadas de antigüedad, y proporcionará una plataforma de entrenamiento totalmente integrada que combina aeronaves, simuladores y herramientas digitales.