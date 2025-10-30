España le dio luz verde a la adquisición de un nuevo sistema para el entrenamiento moderno de pilotos de combate, que incluye una versión adaptada del avión supersónico turco Hurjet, según un comunicado oficial y reportes de prensa.
De acuerdo a la declaración del Consejo de Ministros de España, tras su reunión de este martes, el contrato para el nuevo “Sistema de Enseñanza en Vuelo Avanzado”, valorado en 3.120 millones de euros (unos 3.620 millones de dólares), tendrá vigencia hasta 2035, sin posibilidad de prórroga.
El avión de entrenamiento estará basado en el caza Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI), un avión de entrenamiento avanzado, supersónico, monomotor y biplaza, según informó el portal de noticias Actualidad Aeroespacial.
Los aviones se fabricarán en las instalaciones de TAI en Türkiye y se adaptarán en España con sistemas nacionales de alto rendimiento y la plataforma del Sistema Integrado de Entrenamiento de Combate (ITS-C).
Según el portal, Airbus Defence y Space en España actuará como coordinador industrial nacional del programa.
"El acuerdo aprovechará la experiencia de Airbus en diseño, fabricación, integración de sistemas, apoyo en servicio y entrenamiento, junto con el innovador diseño del Hurjet de las Industrias Aeroespaciales Turcas”, explicó Actualidad Aeroespacial.
Formación acorde a las condiciones de la OTAN
Un comunicado oficial señaló que el contrato "permitirá al Ejército del Aire y del Espacio cumplir con los requisitos necesarios para actualizar, ampliar y renovar las capacidades de entrenamiento de pilotos especializados en aviones de combate y ataque, con el objetivo de garantizar una preparación adecuada para las operaciones en estos nuevos y complejos escenarios de seguridad".
El ITS-C sustituirá al sistema AE.09 (F-5), con décadas de antigüedad, y proporcionará una plataforma de entrenamiento totalmente integrada que combina aeronaves, simuladores y herramientas digitales.
La iniciativa está diseñada para mejorar la eficiencia y el realismo del entrenamiento de pilotos, en consonancia con los estándares de la OTAN e internacionales.
Las primeras entregas están previstas para 2028, y se espera que el entrenamiento en la Base Aérea de Talavera la Real comience entre 2029 y 2030. Según el portal de noticias Defensa.com, se prevé que los Hurjet totalmente adaptados, que incorporan sistemas españoles, estén disponibles a partir de 2031.
El comunicado del Consejo de Ministros no especifica el número de unidades, aunque acuerdos anteriores mencionan hasta 45 aeronaves.
Un memorándum de entendimiento firmado en mayo entre Airbus y TAI tiene como objetivo fortalecer la cooperación en materia de defensa, apoyar la participación industrial española y explorar posibles oportunidades de exportación. El proyecto también incluye sistemas de simulación, herramientas de inteligencia artificial y sistemas de evaluación del desempeño para mejorar el entrenamiento de pilotos en todas las fases.
Este avance representa un paso crucial para el Hurjet en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad, tanto para el Ejército del Aire y el Espacio español como para la industria de defensa del país.
El Hurjet está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.
La aeronave mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.