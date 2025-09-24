La voz de Siria volvió a resonar en la Asamblea General de la ONU después de casi seis décadas. En una intervención cargada de simbolismo, el presidente Ahmed Al-Sharaa advirtió este miércoles que las acciones de Israel en la región podrían desencadenar nuevas crisis, en lo que fue la primera participación de un líder sirio en esta asamblea desde 1967.

En una intervención centrada en la importancia de las reformas por las que pasa el país y en las promesas de reconciliación y unión, Al-Sharaa afirmó que Damasco seguirá respetando el Acuerdo de Desconexión de 1974 con Israel, pero instó a la comunidad internacional a "estar al lado de Siria frente a los peligros" y a respetar su soberanía.

"Quienes son responsables del derramamiento de sangre enfrentarán rendición de cuentas", dijo el presidente sirio, comprometiéndose a abrir un nuevo capítulo en la historia de Siria con "paz, estabilidad y prosperidad".

Al-Sharaa expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a Siria durante su transición, mencionando a Türkiye, Qatar, Arabia Saudita, países árabes y otros musulmanes, así como a Estados Unidos y la Unión Europea.

Su histórica intervención se produce meses después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad, quien gobernó durante décadas. Según expertos, Siria se está encaminando hacia un cambio trascendental en su posición regional e internacional.