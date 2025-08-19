El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, debutó este lunes en NEXT Sosyal, la plataforma de redes sociales desarrollada en el país que ha tenido un crecimiento exponencial.

En su mensaje, el mandatario citó un verso del poema “Pronto llegará el día", del autor Erdem Bayazit:“Una flor brotó entre paredes de concreto”. Y luego preguntó a sus seguidores: “¿Están listos?”

Su mensaje fue acompañado de la etiqueta “Estamos comenzando” y emojis de la bandera turca, la Tierra y un cohete.

Poco después, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, también se unió a NEXT Sosyal e hizo su primera publicación. "Me emociona enormemente formar parte de nuestra red social nacional, independiente y de origen local; expreso mi más profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible este orgullo para nuestra nación”, señaló.

Relacionado Emine Erdoğan (@emineerdogan@sosyal.teknofest.app)

Y luego agregó: “En este mundo digital seguro que nos pertenece, pensaremos, crearemos y daremos forma al futuro juntos con nuestros valores comunes. Con NEXT Sosyal, estamos listos para un viaje completamente nuevo".

La primera dama acompañó su mensaje con el mismo hashtag y los mismos emojis del mandatario.

NEXT Sosyal supera el millón de usuarios





La publicación del presidente Erdogan llega luego de que NEXT Sosyal –desarrollada bajo el liderazgo de la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3)– superara el millón de usuarios.

Este hito fue anunciado por Selcuk Bayraktar, presidente de la Junta Ejecutiva de TEKNOFEST y del Consejo de Administración de la T3. “NEXT Sosyal, la plataforma más social de Türkiye, ha superado el millón de usuarios”, señaló Bayraktar.