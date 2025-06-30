Buenos Aires, Argentina - Este mes se anunció que Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artificial (IA) impulsado en Latinoamérica y el Caribe, será lanzado en septiembre, con el objetivo de difundir conocimiento matizado y ponerse al servicio de varias iniciativas en la región.

Este proyecto pionero plantea un giro en el desarrollo de modelos lingüísticos: busca construir capacidades técnicas locales para que la región participe activamente en las decisiones sobre diseño, ética y gobernanza de esta tecnología clave en la nueva revolución industrial.

La IA está reorganizando la economía, redefiniendo el poder y generando nuevas desigualdades. Hoy, las grandes corporaciones del Norte Global definen qué se les enseña a las máquinas y qué valores reflejan. Pero América Latina y el Caribe han decidido no depender de esas reglas.

¿De qué modo? Con el desarrollo de Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) de código abierto, entrenado en español y portugués, con capacidad para entender el contexto regional y administrado desde el Sur Global.

“La inteligencia artificial plantea un desafío inédito para la humanidad, que exige cooperación multilateral. Más que romper hegemonías, lo que mostramos al mundo con Latam-GPT es que Latinoamérica y el Caribe tienen una posición de resguardo irrestricto de la democracia y los derechos humanos”, asegura Cristian Cuevas, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, en diálogo con TRT Español.

¿Qué papel juegan los modelos lingüísticos?



Los modelos de lenguaje de gran tamaño generan texto como lo haría una persona, pero a gran velocidad. Son la base de herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity, que están transformando desde el comercio y la salud, hasta la forma en que nos relacionamos afectivamente.

Por eso, es esencial que hablen español como se habla en América Latina y en toda su diversidad, que comprendan el contexto regional y respeten la cultura. Por ejemplo, Latam-GPT entenderá expresiones como “ estoy achicopalado ”, muy usada en México, o “chihuán”, extendida en Perú, cuando una persona hable de depresión. O sabrá exactamente a lo que se refiere un chileno cuando dice “¡qué penca!” porque algo salió mal, mejorando la precisión de las palabras utilizadas en la región.

El impulso progresista



La iniciativa es coordinada por el Centro de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) junto con instituciones científicas, académicas y empresas de Brasil, Uruguay, Colombia, México y Perú, entre otras. El gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, lidera este emprendimiento con apoyo político e impulsa acuerdos regionales.

"Con Brasil se firmó el primer acuerdo entre estados, reafirmando el compromiso progresista en la región para cooperar en investigación, formación y desarrollo en la inteligencia artificial”, explica Cuevas.

“Hoy en día, desarrollar un modelo de lenguaje es un desafío tecnológico similar a enviar un cohete a la Luna”, señala Rodrigo Durán, gerente del CENIA, en diálogo con TRT Español. Y subraya el nivel de complejidad e innovación que implica este esfuerzo, surgido desde el seno de esta institución.

El modelo busca convertirse “en un bien público que habilite nuevos desarrollos tecnológicos con dominio específico en América Latina y el Caribe”, añade.

Asimismo, JhedAI, una consultora chilena que desarrolla soluciones de IA para empresas, participa en este proyecto. Esto le permite contribuir al desarrollo de Latam-GPT y beneficiarse de ese conocimiento para crear nuevas soluciones, como podría ser una aplicación que organice procesos.

“La falta de infraestructura es nuestra gran desventaja frente a países como Estados Unidos”, cuenta Edison Vásquez, fundador y CEO de JhedAI a TRT Español. “Por eso, iniciativas como Latam-GPT son claves”.

Democratizar la inteligencia artificial: una urgencia política



En este contexto, democratizar la IA implica garantizar que el conocimiento, las decisiones y los beneficios sean accesibles y compartidos, con participación comunitaria en estándares éticos y de gobernanza. Esto no es posible cuando los modelos son cerrados, ya que el código y arquitectura de datos está controlado por empresas como OpenAI y Microsoft, como ocurre con ChatGPT.

"Buscamos fomentar la transparencia y la seguridad mediante un ejercicio radical de innovación abierta, donde la ciudadanía participe y asegure el desarrollo ético de los algoritmos", dice Cuevas.

Por su parte, Vásquez subraya: “No sólo desarrollamos un modelo fundacional, sino que será de libre acceso para gobiernos, pymes y cualquiera que quiera construir sobre esa base”.

Soberanía tecnológica: construir capacidades es poder



Uno de los ejes del proyecto es desarrollar capacidades locales. “El conocimiento y la experiencia adquiridos nos permiten comprender la tecnología y ponerla a nuestro servicio. Ese desarrollo de capacidades es soberanía”, sostiene Durán.

“Actualmente, menos del 0,5% de las patentes de IA provienen de América Latina”, remarca el experto.

La aspiración es que la región pase de consumidora a productora y reguladora de tecnología, con principios y valores que respondan a sus realidades.