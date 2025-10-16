En ese momento, Rodríguez acusó a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, de promover políticas orientadas al “cambio de régimen” y a una “guerra” en Venezuela, en coordinación con sectores opositores, y subrayó que “ese era el objetivo del intento de colocar artefactos explosivos en la embajada” de EE.UU.

“Si revisamos la historia reciente y no tan reciente de los eventos bélicos (...) en los que se han involucrado, de manera expresa y voluntaria, los distintos Gobiernos de los Estados Unidos de América, noten siempre que aparece lo que ya se denomina, de una manera muy coloquial y con mucha frecuencia en los medios de comunicación, un casus belli”, había afirmado, nombrando precedentes como las guerras de Iraq o Libia.

Por su parte, el 7 de octubre, Maduro también se había referido a la presunta operación. Consultado sobre si este hecho era un pretexto para propiciar un ataque estadounidense en territorio venezolano, respondió: “Seguro que sí, es una operación típica de falsa bandera, de provocación para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios para culpar al Gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamientos”.

Ahora, con la confirmación de Trump sobre la autoridad legal de la CIA para operar en Venezuela, se evidencia el posible vínculo entre las denuncias previas de Caracas y la medida estadounidense. Aunque el Gobierno de Maduro no ha mencionado explícitamente a la CIA en relación con el plan de “falsa bandera”, sí señala a EE.UU. como posible instigador, mientras que los nuevos movimientos militares y operaciones encubiertas refuerzan la percepción de que este habría sido un intento de intervención, frustrado en parte por acciones de inteligencia venezolanas.

La CIA tiene una larga historia de operaciones en América Latina que han desembocado en cambios de gobierno. Históricamente, la participación de la agencia en este tipo de operaciones ha variado ampliamente, desde el compromiso paramilitar directo hasta tareas de recolección de inteligencia y apoyo con poca o ninguna presencia física.

Relacionado TRT Español - Venezuela cierra su embajada en Noruega tras la entrega del Nobel de la Paz a Maria Corina Machado

Colombia advierte sobre una “posible invasión”





Los comentarios de Trump generaron alerta también en Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que la política estadounidense sobre drogas en la región podría derivar en una “posible invasión” a Venezuela.

“La política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos (...) tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la república de Venezuela", expresó Petro.

Además, el líder colombiano señaló que los recientes ataques estadounidenses a diversas embarcaciones en costas internacionales cerca de Venezuela son contrarios a la resolución impulsada por Colombia y aprobada por unanimidad la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vincula las políticas de drogas con los derechos humanos.

Consciente de que un conflicto en el país vecino afectaría a Colombia y defendiendo la hermandad latinoamericana, Petro advirtió: “Esa sí es mi responsabilidad: si allá caen misiles o, como anuncian hoy, se inicia por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o de Mariners sobre población civil desarmada, se estaría contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”.



Washington sigue atacando barcos, en medio de cuestionamientos legales





Mientras, el diálogo entre Washington y Caracas permanece estancado. Informes indican que Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con Maduro a principios de octubre, tras frustrarse por la negativa del líder venezolano a renunciar voluntariamente al poder.

Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques contra barcos venezolanos que, según afirma, están involucrados en el tráfico de drogas, aunque no ha respaldado estas acusaciones con pruebas. Desde inicios de septiembre, al menos 27 personas han muerto en estas operaciones, en lo que expertos internacionales definen como asesinatos ilegales, ya usan fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados, y contra quienes no existen pruebas.

El más reciente ataque ocurrió este martes y dejó seis heridos. La policía de Trinidad y Tobago informó a la agencia de noticias AFP que investiga la posible muerte de dos ciudadanos de su país en el incidente, tras recibir alertas de residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, al norte de Trinidad, sobre la presencia de sus compatriotas en la embarcación.

Estas denuncias se suman a las de Colombia, donde Petro ha declarado que algunos de los fallecidos en ataques anteriores podrían haber sido ciudadanos colombianos.



