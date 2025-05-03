TÜRKİYE
Erdogan revela en TEKNOFEST que Türkiye está entre los 3 mejores del mundo en tecnología de drones
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destaca el compromiso del país con el futuro, al enfatizar el rol y los proyectos que se desarrollan en TEKNOFEST, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.
Erdogan expresó su confianza en el futuro, al señalar que “con la juventud de TEKNOFEST, los proyectos en aumento en la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) y nuestras iniciativas estratégicas, nos mantendremos durante siglos”. / AA
3 de mayo de 2025

En un discurso pronunciado en la ceremonia de entrega de premios del TEKNOFEST, el principal evento tecnológico de Türkiye y uno de los más grandes del mundo, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que el país se encuentra entre los tres mejores del mundo en tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés).

Desde el evento, que se realiza en Lefkosa, capital de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), el mandatario se comprometió a seguir avanzando en este sector con determinación y entusiasmo inquebrantables.

De hecho, Erdogan expresó su confianza en el futuro y añadió: “Con la juventud de TEKNOFEST, los proyectos en aumento en la República Turca de Chipre del Norte y nuestras iniciativas estratégicas, nos mantendremos durante siglos”.

“Nosotros, como nación turca y turcochipriotas, somos los anfitriones de estas tierras. Aquellos que no lo sepan, deben saberlo, y quienes no lo hayan oído, que lo escuchen”, declaró Erdogan, reafirmando las sólidas relaciones de Türkiye con la RTCN.

Por su parte, el presidente de la República Turca de Chipre del Norte, Ersin Tatar, también elogió los logros de Ankara en la industria de defensa. “Las instituciones que respaldan los recientes éxitos de Türkiye en la industria de defensa nacional son un orgullo”, sostuvo.

TEKNOFEST, el gran evento de tecnología, aviación y espacio de Türkiye, celebró su más reciente edición en la RTNC y atrajo a miles de personas a Lefkosa. El encuentro, que empezó este jueves y se extenderá hasta el domingo, registró unos 62.000 visitantes el primer día.

Organizado por la Fundación del Equipo de Tecnología de Türkiye (T3) y el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, TEKNOFEST se celebra anualmente desde 2018 con el apoyo de decenas de organismos gubernamentales, socios del sector privado y universidades.

Aunque tradicionalmente el evento se realiza en diferentes ciudades turcas en años pares y en Estambul en años impares, la RTNC se convierte en el segundo anfitrión internacional después de Azerbaiyán, que acogió la décima edición de TEKNOFEST.

En 2024, el evento, celebrado en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, atrajo a aproximadamente 1,1 millones de visitantes.


FUENTE:TRT Español y agencias
