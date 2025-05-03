En un discurso pronunciado en la ceremonia de entrega de premios del TEKNOFEST, el principal evento tecnológico de Türkiye y uno de los más grandes del mundo , el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que el país se encuentra entre los tres mejores del mundo en tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés).

Desde el evento, que se realiza en Lefkosa, capital de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), el mandatario se comprometió a seguir avanzando en este sector con determinación y entusiasmo inquebrantables.

De hecho, Erdogan expresó su confianza en el futuro y añadió: “Con la juventud de TEKNOFEST, los proyectos en aumento en la República Turca de Chipre del Norte y nuestras iniciativas estratégicas, nos mantendremos durante siglos”.

“Nosotros, como nación turca y turcochipriotas, somos los anfitriones de estas tierras. Aquellos que no lo sepan, deben saberlo, y quienes no lo hayan oído, que lo escuchen”, declaró Erdogan, reafirmando las sólidas relaciones de Türkiye con la RTCN.

Por su parte, el presidente de la República Turca de Chipre del Norte, Ersin Tatar, también elogió los logros de Ankara en la industria de defensa. “Las instituciones que respaldan los recientes éxitos de Türkiye en la industria de defensa nacional son un orgullo”, sostuvo.