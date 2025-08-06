Hipnotizados. Así parecen estar los argentinos frente a la transmisión en vivo, desde el fondo del mar, de una expedición liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que con un robot submarino muestra especies nunca antes vistas. El fenómeno, que ya supera el millón de reproducciones, no solo se volvió viral: también puso bajo el foco público el reclamo de la comunidad científica frente a los recortes del Gobierno del presidente Javier Milei.

Este momento de fascinación por la ciencia, marcado por las explicaciones en tiempo real de los investigadores, permitió que miles de personas se acercaran a la biología marina. Pero también transformó las profundidades del océano en escenario de protesta por salarios dignos y puestos de trabajo perdidos. Su repercusión incluso impulsó un nuevo paro y la movilización de científicos, que se realizará este miércoles y jueves. Y, esta vez, contará con mayor visibilidad.

“Hoy muchos chicos ven la transmisión en vivo y sueñan con trabajar en el Conicet, y eso nos emociona. Pero no hay que ser ingenuos: hay que entender el contexto en el que estamos”, dice Agustina López, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado-Conicet de La Plata, en diálogo con TRT Español.

“Lo que está pasando con esta expedición es fantástico, porque muestra la distancia que existe entre el trabajo de los científicos y la sociedad. Y estar al aire, con trabajadores que cuentan y explican en vivo lo que hacen, acerca muchísimo. Es una oportunidad para dar el debate sobre qué modelo científico queremos y con qué objetivos”, añadió.

¿De qué se trata la expedición científica?





La expedición científica Talud Continental, liderada por el Conicet con apoyo financiero de una empresa internacional, explora el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad del Atlántico Sur que ha sido escasamente estudiada. Se encuentra frente a la Provincia de Buenos Aires, en el límite entre las corrientes de Brasil y Malvinas.

Durante la expedición, el robot submarino no tripulado SuBastian analiza las profundidades marinas. Es la primera vez que se utiliza en esta zona un vehículo de este tipo, capaz de captar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.

El equipo está conformado por más de 30 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del Conicet.

La misión se realiza en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, una fundación sin fines de lucro con sede en California, dueña del buque Falkor Too –con bandera de las Islas Caimán–, desde donde se dirige la campaña. Según explica en su sitio web, el instituto Schmidt Ocean tiene como objetivo “promover la investigación, el descubrimiento y el conocimiento oceanográficos, y catalizar el intercambio de información sobre los océanos”.

Del furor a la visibilización de los recortes





Así, la fascinación de miles de argentinos por las transmisiones en vivo desde el fondo del mar derivó en la visibilización de una causa: los recortes y el desfinanciamiento que sufre en el área de Ciencia y Tecnología, desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió el poder y emprendió ajustes drásticos al gasto público.