14 de marzo de 2025
Estados Unidos e Israel han contactado a tres gobiernos de África Oriental para explorar la posibilidad de reubicar a los palestinos desplazados de Gaza, según la agencia AP. La propuesta ha sido condenada por su impacto legal y moral.
Los países contactados han sido Sudan, Somalia y la región separatista de Somalilandia. Funcionarios de Sudán dicen haber rechazado en la propuesta mientras que funcionarios de Sudán y Somalilandia dicen no tener constancia.
Este plan de reubicación de más de 2 millones de palestinos ha generado críticas tanto en el ámbito internacional como en la región.
FUENTE:TRT Español