El líder del Consejo Soberano de Sudán y comandante del ejército, Abdel Fattah Al-Burhan, proclamó la noche del miércoles la "liberación" de la capital, Jartum, tras la expulsión de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de la ciudad, marcando un punto de inflexión en el conflicto que ha asolado el país durante casi dos años.

Desde el palacio presidencial, rodeado de soldados, Al-Burhan declaró: “Se acabó… Jartum es libre”, en un mensaje transmitido por medios locales.

Su llegada a la capital se produjo el mismo día en que el ejército sudanés intensificó sus esfuerzos para recuperar el control del aeropuerto, la sede de seguridad y varios barrios estratégicos del este y sur de la ciudad, por primera vez desde abril de 2023.

A pesar de la victoria proclamada por el gobierno, las RSF han minimizado su pérdida de territorio y aseguraron que esto no representaba una derrota. Basha Tabiq, asesor del comandante de las RSF, aseguró que la retirada de sus tropas de Jartum responde a “razones estratégicas” y que su capacidad de combate sigue intacta.

Sin embargo, más tarde admitió que, por "razones estratégicas", la cúpula de las RSF decidió reubicar sus tropas en Omdurmán debido a "factores logísticos y operacionales".

Mientras tanto, el gobierno sudanés, que desde la toma de Jartum por las RSF trasladó su sede administrativa a Port Sudán, en la costa del mar Rojo, continúa con su ofensiva. En las últimas jornadas, las fuerzas leales a Al-Burhan han avanzado, recobrando terreno no solo en la capital, sino también en varios estados claves como Al-Jazira, Nilo Blanco, Kordofán del Norte, Sennar y Nilo Azul.

Esta recuperación de áreas estratégicas, incluidas instituciones gubernamentales y edificios clave en el centro de la ciudad, refleja un cambio en las dinámicas del conflicto, aunque el control de las RSF aún sigue siendo fuerte en ciertas regiones.

El impacto humanitario de la guerra de Sudán

La guerra entre el ejército dirigido por el general Abdel Fattah Al-Burhan y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FPR), comandadas por Mohamed Hamdane Daglo, ha desatado una tragedia humanitaria en Sudán.