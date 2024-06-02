El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde la elección de Nelson Mandela en 1994, perdió por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento.

El partido del actual presidente Cyril Ramaphosa obtuvo en las elecciones legislativas apenas un 40,2% de los votos, según lo anunciado este domingo, lo cual muestra un desplome considerable respecto al 57,5% obtenido en 2019.

Este resultado marca un punto de inflexión histórico para Sudáfrica, ya que el ANC mantuvo la mayoría absoluta desde 1994, cuando Mandela sacó al país del dominio de la minoría blanca y lo llevó a la democracia.

En una rueda de prensa desde el Centro Nacional de Resultados de la Comisión Electoral Independiente (IEC), el portavoz del ANC, Fikile Mbalula, reconoció la caída de su partido y confirmó que hablará con otras formaciones, incluida la del expresidente Jacob Zuma, para tratar de llegar a acuerdos de gobierno.

"Queremos asegurar al pueblo de Sudáfrica que lo hemos escuchado", declaró Mbabula, tras subrayar que su partido sigue siendo el más votado.

El partido de centroderecha Alianza Democrática, en segundo lugar

Los datos de la Comisión Electoral Independiente (IEC) mostraron que la Alianza Democrática (DA) de centroderecha ocupaba el segundo lugar con un 21.71%.

Este partido, que gobierna la provincia del Cabo Occidental, ha prometido una agenda de libre mercado en desacuerdo con las tradiciones de izquierda del ANC.

Sin embargo, en estas elecciones solo obtuvo un ligero aumento de votos, casi un punto por encima del 20.77% que obtuvo en 2019.

El partido del expresidente Jacob Zuma, la gran sorpresa

El partido que logró una buena elección fue Umkhonto We Sizwe (MK), creado hace apenas seis meses por el exjefe del CNA y expresidente Jacob Zuma.

El partido reunió una puntuación sorprendente para llevar tan poco tiempo en la escena política, con el 12.6% de los votos.