El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde la elección de Nelson Mandela en 1994, perdió por primera vez su mayoría absoluta en el Parlamento.
El partido del actual presidente Cyril Ramaphosa obtuvo en las elecciones legislativas apenas un 40,2% de los votos, según lo anunciado este domingo, lo cual muestra un desplome considerable respecto al 57,5% obtenido en 2019.
Este resultado marca un punto de inflexión histórico para Sudáfrica, ya que el ANC mantuvo la mayoría absoluta desde 1994, cuando Mandela sacó al país del dominio de la minoría blanca y lo llevó a la democracia.
En una rueda de prensa desde el Centro Nacional de Resultados de la Comisión Electoral Independiente (IEC), el portavoz del ANC, Fikile Mbalula, reconoció la caída de su partido y confirmó que hablará con otras formaciones, incluida la del expresidente Jacob Zuma, para tratar de llegar a acuerdos de gobierno.
"Queremos asegurar al pueblo de Sudáfrica que lo hemos escuchado", declaró Mbabula, tras subrayar que su partido sigue siendo el más votado.
El partido de centroderecha Alianza Democrática, en segundo lugar
Los datos de la Comisión Electoral Independiente (IEC) mostraron que la Alianza Democrática (DA) de centroderecha ocupaba el segundo lugar con un 21.71%.
Este partido, que gobierna la provincia del Cabo Occidental, ha prometido una agenda de libre mercado en desacuerdo con las tradiciones de izquierda del ANC.
Sin embargo, en estas elecciones solo obtuvo un ligero aumento de votos, casi un punto por encima del 20.77% que obtuvo en 2019.
El partido del expresidente Jacob Zuma, la gran sorpresa
El partido que logró una buena elección fue Umkhonto We Sizwe (MK), creado hace apenas seis meses por el exjefe del CNA y expresidente Jacob Zuma.
El partido reunió una puntuación sorprendente para llevar tan poco tiempo en la escena política, con el 12.6% de los votos.
En cuarto lugar se posicionó el partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF), con un 9,4%.
El futuro del Gobierno
Los 400 diputados de la nueva legislatura deberán elegir este mes al nuevo presidente del país.
Los cinco mandatarios que se sucedieron desde 1994 pertenecían al ANC. Si el actual presidente Ramaphosa quiere permanecer al frente del país, deberá negociar un gobierno de coalición o al menos persuadir a otros partidos para que respalden su reelección en el parlamento y formar un gobierno minoritario.
La subsecretaria general del ANC, Nomvula Mokonyane, afirmó que los líderes del partido se reunirán en los próximos días para decidir sus próximas acciones y así "garantizar la estabilidad tanto en el gobierno como en nuestro país".
Asimismo, desde el partido aseguran que Ramaphosa sigue siendo su candidato presidencial y que no aceptarán demandas para que renuncie durante las conversaciones para conformar coaliciones.
El papel histórico del Congreso Nacional Africano
El ANC retiene la lealtad de muchos votantes por su papel principal en derrocar el dominio de la minoría blanca.
Sus partidarios respaldan sus políticas progresistas de bienestar social y empoderamiento económico que han ayudado a millones de familias negras a salir de la pobreza.
Sin embargo, durante sus más de tres décadas de gobierno, representantes del partido han estado implicados en una serie de grandes escándalos de corrupción, mientras que la economía más industrializada del continente ha languidecido y las cifras de criminalidad y desempleo han alcanzado niveles récord.