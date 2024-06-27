Al menos tres millones de personas podrían morir de hambre en Sudán, en medio del prolongado conflicto entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según advierte la ONG Comité Internacional de Rescate.

"Tres millones de personas están al borde de la hambruna. Y estos tan solo son los números iniciales”, afirmó el director nacional de la organización, Eatizaz Yousif.

Asimismo, explicó que una gran cantidad de personas mueren “silenciosamente” por las deficiencias del sistema de salud, sin embargo, sus fallecimientos no figuran en los reportes. Y añadió que casi la mitad de la población de Sudán necesita ayuda urgente.

“Supongo que nuestra ubicación geográfica no tiene tanta importancia como Palestina, Siria o Ucrania. Aunque la crisis de Sudán no es reciente, nunca recibimos atención por parte de los medios”, aseguró.

En este sentido, Yousif sostuvo que “Sudán realmente necesita estar en el centro del esfuerzo diplomático y recibir la atención que merece".

¿Qué está pasando en Sudán?

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el jefe del Ejército, Abdel Fattah al Burhan, y el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, por desacuerdos sobre la integración del grupo paramilitar en las Fuerzas Armadas.

Jartum, la capital de Sudán, se ha convertido en un importante campo de batalla desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, la lucha no tardó en extenderse rápidamente por todo el país, especialmente a zonas como Darfur, Kordofán del Norte y el estado de Gezira.