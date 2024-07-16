En las vastas llanuras de Marruecos, donde el polvo se mezcla con la historia, una joven jinete está cambiando el rostro de una tradición centenaria. Nouhayla Ehachimi, una de las pocas mujeres líderes de su propia troupe de Tbourida, desafía las expectativas y abre camino para las mujeres en este arte ecuestre tradicionalmente dominado por hombres. Nouhayla no se ha dejado intimidar por las voces que insisten en que "esto no es para mujeres".
La Tbourida, también conocida internacionalmente como "Fantasía", es un espectáculo que simula antiguas cargas de caballería. Con sus orígenes en el siglo XV, combina la destreza ecuestre con la precisión militar, todo ello envuelto en un aura de espiritualidad y tradición.
En 2021, la UNESCO la inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su importancia cultural.
En un día típico de festival, alrededor de 300 espectadores se reúnen para presenciar este impresionante espectáculo. Familias enteras instalan tiendas, cerca de 30, en el festival al que asistimos el 6 de julio, creando un ambiente acogedor. Los espectadores se acomodan en sillas frente al área de actuación o se apoyan en las barreras, mientras el aroma de la comida tradicional marroquí flota en el aire.
Cada presentación de Tbourida la realiza una troupe, llamada "Sorba", compuesta por un número impar de jinetes y caballos (entre 11 y 15).
Los participantes visten trajes de época que incluyen turbantes, ropas drapeadas y babuchas orientales. Además, portan una pequeña copia del Corán y una antigua espada árabe, símbolos de la rica herencia cultural marroquí.
El espectáculo se desarrolla en una pista llamada "Mahrak", de 150 a 200 metros de largo. Comienza con la "hadda", o saludo, donde los jinetes entran al trote y realizan una impresionante demostración acrobática con sus armas.
Luego viene la "talqa", el momento culminante del espectáculo, donde los jinetes galopan y disparan sus rifles con cartuchos de fogueo, simulando una partida colectiva hacia la guerra, buscando que suene como un único disparo.
Los caballos, en su mayoría de razas Bereber y Árabe-Bereber, están adornados con arneses cosidos y decorados de manera tradicional, creando un espectáculo visual deslumbrante.
La sincronización perfecta entre jinetes y caballos, especialmente durante la aceleración y el disparo simultáneo, es lo que hace de la Tbourida un arte tan desafiante y emocionante.
Desde pequeña, Nouhayla soñaba con participar en los moussems, las ferias tradicionales donde se exhibe la Tbourida. "Siempre me interesó", cuenta en diálogo con TRT Español. "No hubo un momento de revelación; surgió de forma natural gracias a mi entorno".
Sin embargo, el camino no ha sido fácil. "Al principio, mi familia se negó por temor a mi seguridad", recuerda Nouhayla. "Pero con el tiempo, al ver mi dedicación, cambiaron de opinión". Su perseverancia dio frutos: en 2021, formó su propia troupe exclusivamente femenina.
El esposo de Nouhayla, una figura destacada que ofrece un apoyo importante, comparte: "Muchos maridos no aceptan que sus esposas participen en ceremonias como esta. Pero las mujeres ahora desempeñan un papel importante en la sociedad actual, y estoy orgulloso de ella".
La participación de Nouhayla va más allá del simple desafío a las normas de género. Representa un cambio cultural significativo en la sociedad marroquí. "Tbourida es una forma de empoderar a las mujeres marroquíes", afirma con convicción.
A pesar de las críticas ocasionales, Nouhaila se mantiene firme. "Algunos dicen que la Tbourida es solo para hombres, pero no creo que sea así. No veo diferencia entre hombres y mujeres en este arte".
Su momento más memorable llegó durante el festival de Tbourida en Tifelt, conmemorando la Marcha Verde de 1975, un hito histórico en el que miles de marroquíes cruzaron pacíficamente la frontera del Sáhara, entonces bajo control español.
"Fui la líder de la troupe, la única mujer entre 15 jinetes. Nuestra talqa fue perfecta", recuerda con orgullo.
Nouhayla no solo practica la Tbourida, sino que también la enseña. "He ayudado a 40 chicas a aprender", dice. Su meta es participar en el prestigioso Trofeo Hassan II en Dar Essalam, aunque por ahora las troupes femeninas no pueden competir allí. El Trofeo Hassan II es el evento más reconocida de la Tbourida.
"Tengo esperanza en el futuro de la Tbourida para las mujeres. Habrá obstáculos, pero con paciencia, creo que veremos muchas troupes femeninas".