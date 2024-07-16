En las vastas llanuras de Marruecos, donde el polvo se mezcla con la historia, una joven jinete está cambiando el rostro de una tradición centenaria. Nouhayla Ehachimi, una de las pocas mujeres líderes de su propia troupe de Tbourida, desafía las expectativas y abre camino para las mujeres en este arte ecuestre tradicionalmente dominado por hombres. Nouhayla no se ha dejado intimidar por las voces que insisten en que "esto no es para mujeres".

La Tbourida, también conocida internacionalmente como "Fantasía", es un espectáculo que simula antiguas cargas de caballería. Con sus orígenes en el siglo XV, combina la destreza ecuestre con la precisión militar, todo ello envuelto en un aura de espiritualidad y tradición.

En 2021, la UNESCO la inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su importancia cultural.

En un día típico de festival, alrededor de 300 espectadores se reúnen para presenciar este impresionante espectáculo. Familias enteras instalan tiendas, cerca de 30, en el festival al que asistimos el 6 de julio, creando un ambiente acogedor. Los espectadores se acomodan en sillas frente al área de actuación o se apoyan en las barreras, mientras el aroma de la comida tradicional marroquí flota en el aire.

Cada presentación de Tbourida la realiza una troupe, llamada "Sorba", compuesta por un número impar de jinetes y caballos (entre 11 y 15).

Los participantes visten trajes de época que incluyen turbantes, ropas drapeadas y babuchas orientales. Además, portan una pequeña copia del Corán y una antigua espada árabe, símbolos de la rica herencia cultural marroquí.

El espectáculo se desarrolla en una pista llamada "Mahrak", de 150 a 200 metros de largo. Comienza con la "hadda", o saludo, donde los jinetes entran al trote y realizan una impresionante demostración acrobática con sus armas.

Luego viene la "talqa", el momento culminante del espectáculo, donde los jinetes galopan y disparan sus rifles con cartuchos de fogueo, simulando una partida colectiva hacia la guerra, buscando que suene como un único disparo.

Los caballos, en su mayoría de razas Bereber y Árabe-Bereber, están adornados con arneses cosidos y decorados de manera tradicional, creando un espectáculo visual deslumbrante.