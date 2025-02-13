Con el nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, existe la preocupación de que su segundo gobierno provocará aún más tensiones en su relación complicada con China.

El mandatario amenazó con aumentar los aranceles al comercio con China y nombró a políticos hostiles a Beijing para puestos importantes en su gabinete.

Por su parte, China no ha evitado proyectar fuerza como parte de su política exterior. Ha modernizado rápidamente su ejército y ha buscado expandir su arsenal nuclear. También está construyendo todo un conjunto de instituciones como el BRICS y su iniciativa de la “Franja y la Ruta” que desafían a la hegemonía estadounidense.

A pesar de las posiciones opuestas de cada lado, tanto Washington como Beijing son profundamente conscientes de la necesidad de dialogar y evitar un conflicto abierto.

¿Cuál es la base del conflicto?

Tanto China como Estados Unidos persiguen intereses estratégicos paralelos pero también divergentes. Ambos países son socios comerciales de importancia crucial entre sí. Sin embargo, ambos países también están divididos en la cuestión de Taiwán.

China considera a la nación una parte no negociable de su integridad territorial, dice el experto en China y profesor de la Universidad de Georgetown Arthur Dong. Por el contrario, Estados Unidos está comprometido con un Taiwán independiente y considera a la nación la pieza central de la economía global, afirma Dong.

La importancia del país como productor del 90% de los semiconductores del planeta es crucial para la hegemonía económica estadounidense.

"Lo que se produce (en Taiwán) impulsa la innovación y las industrias en todo el mundo", dice Ryan Hass, presidente de estudios sobre Taiwán en el Brookings Institute. Estados Unidos preferiría mantener un activo tan importante en su esfera de influencia.

En este contexto, la inquietud por el creciente conflicto ha impulsado a China a reforzar sus capacidades militares.

"China realmente ha estado fortaleciendo la armada, agregando más de un buque por mes. Además de fortalecer la gran parte de sus equipos militares”, dijo Dong.

Por ello, Estados Unidos desconfía de la postura militar de Beijing. Más aún porque entiende que “Taiwán es visto como el barómetro de la credibilidad de los compromisos de seguridad de Estados Unidos”, afirma Ryan Hass.

Este clima de conflicto está empujando a Trump a adoptar una postura dura contra China. Lo está haciendo anunciando la imposición de aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas y llenando su gabinete con políticos antichinos bien conocidos, como el senador Marco Rubio, explica Dong.

¿China y EE.UU. en la mesa de negociaciones?

A pesar de las duras acciones de ambos lados, tanto el presidente Trump como el presidente Xi entienden los beneficios de sentarse a la mesa de negociaciones en lugar de un conflicto en aumento.