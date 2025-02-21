En las salas de conferencia de Bruselas, las discusiones sobre el futuro de las sanciones a Siria avanzan sin prisa. La maquinaria burocrática europea, que suele llevar un ritmo medido y analiza cuidadosamente cada decisión, no se apresura a realizar cambios radicales. Pero el cambio está en marcha: tras la inesperada caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024, la Unión Europea (UE) se prepara para una decisión histórica: suspender parcialmente su régimen de sanciones.

Las sanciones contra Siria iniciaron en 2011, cuando la UE, impactada por la represión violenta de las protestas pacíficas por parte del régimen de Assad, suspendió toda cooperación bilateral con el gobierno sirio. Con el tiempo, estas sanciones se convirtieron en un complejo sistema de restricciones: congelación de activos del Banco Central sirio, prohibición de importaciones de petróleo y limitaciones al sector energético. Además, afectaron el comercio de bienes culturales, metales preciosos y diamantes. También se prohibió que las instituciones financieras sirias establecieran sucursales en la UE.

La última extensión de las sanciones fue el 28 de mayo, con vigencia hasta el 1 de junio de 2025. Sin embargo, tras la caída de Assad en diciembre de 2024, la situación cambió por completo. Ahora, la UE evalúa una revisión de su política de sanciones.

"Decidiremos... suspender ciertas sanciones en los sectores de energía y transporte, así como en las instituciones financieras", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrault, antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, confirmó que se espera pronto una decisión sobre la "reducción de sanciones".

Sin embargo, la UE impone condiciones complejas. Las autoridades sirias deben iniciar una "transición política que incluya a todos los sirios", asegurar una lucha contra "cualquier resurgimiento de Daesh", también conocido como ISIS, y garantizar el "control y destrucción de todo el arsenal de armas químicas de la administración de Assad". Los líderes europeos insisten en un avance gradual, sin darse cuenta de que las duras sanciones dificultan que las reformas profundas se puedan llevar a cabo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, advirtió en diciembre que la caída del régimen en Siria "ofrece oportunidades, pero no está exenta de riesgos". Esto refleja el enfoque incierto y cauteloso de la UE, que prefiere evitar apuestas arriesgadas. Poco ha cambiado desde entonces, y la UE sigue equilibrando el apoyo a la reconstrucción siria con la garantía de que los cambios que desea sean definitivos.

Asimismo, el estatus de la nueva administración siria añade una complejidad particular. El grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderado por Ahmed Al-Sharaa, sigue figurando en la lista europea de organizaciones terroristas. Esto crea obstáculos legales para la interacción directa, lo que exige procedimientos burocráticos complejos para superarlos.

Vale la pena hacer una digresión lírica: la UE sigue siendo el mayor donante de ayuda humanitaria a Siria. Desde 2011, junto a sus Estados miembros, ha movilizado más de 35.000 millones de euros para ayuda humanitaria, apoyo a la estabilización y resiliencia tanto dentro de Siria como en los países vecinos. También es importante señalar que, incluso en el pico de presión por las sanciones, la UE permitió excepciones con la ayuda humanitaria. Las sanciones nunca prohibieron la exportación de alimentos, medicinas o equipos médicos. Tras el trágico terremoto del 6 de febrero de 2023, las exenciones humanitarias existentes se ampliaron aún más para facilitar la entrega rápida de ayuda a la población siria.

Ahora, mientras el levantamiento de las sanciones está en consideración, los funcionarios europeos examinan meticulosamente cada uno de los próximos pasos. Este enfoque cuidadoso y metódico ha resultado ser excesivamente lento para un país devastado por la guerra, pero son este tipo de acciones las que los líderes europeos creen que pueden asegurar la paz y estabilidad duraderas a largo plazo. Sin embargo, los sirios no pueden esperar...

Economía en ruinas

"Sin desarrollo económico, regresaremos a un estado de caos": estas palabras de Ahmed Al-Sharaa resuenan como si fueran una sentencia. El nuevo líder de Siria no está exagerando: la economía del país está en una situación catastrófica. La electricidad solo está disponible una hora al día. La reconstrucción que se necesita es de una magnitud difícil de calcular. El país está atravesando una grave crisis de liquidez, tan seria que incluso pagar salarios bajos se ha convertido en una tarea imposible.

Años de guerra civil, violencia contra civiles y sanciones internacionales han convertido en ruinas a una economía antes autosuficiente. A pesar de las excepciones para alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, el acceso a los bienes básicos sigue siendo extremadamente limitado. Siria enfrenta una inflación en aumento, el colapso de su moneda nacional y un desempleo alarmante.

En estas circunstancias, los nuevos líderes de Siria han comenzado a evaluar las cartas que tienen a su alcance. Tienen al menos dos opciones. La primera es la europea, que implica negociaciones prolongadas y cumplir múltiples condiciones: desde formar un gobierno inclusivo hasta combatir lo que queda de Daesh, y desde controlar armas químicas hasta garantizar los derechos de las minorías. Es un camino complejo y enredado que podría conducir a más demandas de burócratas europeos.

El segundo camino es el ruso, con su enfoque pragmático y requisitos simples y claros. Moscú no ha presentado una larga lista de condiciones políticas. Su interés se centra en mantener bases militares en Tartus y Jmeimim, instalaciones estratégicas que aseguran la presencia en el Mediterráneo. A cambio, Rusia está dispuesta a ayudar en la recuperación económica.