En Latinoamérica, el argentino Rodolfo Walsh es sinónimo de calidad literaria, rigurosidad en la investigación periodística y compromiso político. Revolucionó la literatura y el periodismo con Operación Masacre, la primera obra de no ficción, una investigación que denuncia los fusilamientos extrajudiciales de la dictadura antiperonista de 1955. Su vida fue una aventura más trepidante que sus propias obras. Fue parte de la resistencia peronista y del primer equipo periodístico de Prensa Latina, la agencia de noticias de la Revolución Cubana, y, además, tuvo un papel crucial en frustrar los intentos de la CIA para invadir Cuba, al descifrar mensajes encriptados de cables diplomáticos.

En 1974, Walsh viajó a Oriente Medio y conoció de primera mano la organización y la lucha de los palestinos por su liberación de la colonización sionista. Esa experiencia fue plasmada en un texto de asombrosa actualidad, ya que refuta muchos de los mitos sionistas con argumentos que se adelantan en varios años a los esgrimidos por intelectuales palestinos y en al menos una década a las corrientes intelectuales críticas dentro de Israel.

De Argelia a la Revolución Palestina

Walsh viajó como enviado especial del periódico Noticias a Oriente Medio. Pero el viaje no era sólo periodístico: los rumores sobre la frágil salud de Juan Domingo Perón, que gobernaba nuevamente desde 1973 y moriría a mediados de 1974, presagiaban una serie de tensiones políticas para las cuales la organización peronista Montoneros debía prepararse. Necesitaban reforzar los lazos con los movimientos de liberación nacional de las excolonias, vínculos que se venían tejiendo en los últimos años, sobre todo con el gobierno argelino y con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

El itinerario incluyó El Cairo, Argel, Damasco y Beirut. Allí conoció los campos de refugiados de la diáspora palestina, poblados por quienes fueron expulsados durante la Nakba de 1948 y anhelaban el retorno (al-Awda) a la tierra robada y ocupada.

Poco se sabe de ese viaje de Walsh, excepto por La revolución palestina, un artículo en siete entregas cuya increíble vigencia brinda a los lectores latinoamericanos la génesis y la estructura de la organización política, social y militar de la resistencia palestina contada por sus propios protagonistas.

Los campos de refugiados como las villas miserias argentinas

El artículo contiene una entrevista a Abu Hatem, miembro del Comité Central de la OLP, en su despacho en un edificio de Beirut Oeste, la capital del Líbano, donde pocos años después se establecerían también representantes de Montoneros.

Walsh no podía evitar comparar los campos de refugiados palestinos con las villas miserias de las grandes ciudades argentinas. La pobreza y la solidaridad popular se repetían, pero con una diferencia: la presencia de guardias palestinos armados custodiando el terreno y niños que, al ser entrevistados en una escuela de huérfanos, expresaban su deseo de convertirse en fedayines –quienes luchan contra la colonización israelí–, como lo fueron sus padres caídos en combate.

Operación Masacre palestina

El trabajo de Walsh anticipa lo que en la siguiente década iban a refrendar los llamados nuevos historiadores y nuevos sociólogos israelíes. Esto fue posible gracias a la desclasificación de documentos oficiales que tuvo lugar a fines de la década de 1970, cuando Walsh ya había sido asesinado por la última dictadura argentina.

La guerra árabe-israelí de 1948, llamada por los israelíes como guerra de la Independencia, fue en realidad una limpieza étnica planificada. No fue un movimiento de liberación nacional favorecido por la hipotética ingenuidad y malicia de los palestinos, quienes supuestamente se habían retirado voluntaria y estratégicamente para facilitar la invasión de presuntos ejércitos poderosos de los países árabes vecinos.

A los testimonios de la resistencia palestina y de los colonizadores sionistas, Walsh suma también las voces de varios pensadores judíos antisionistas que veían el despojo de los palestinos como una injusticia racista y colonial. Expone con precisión el Plan Dalet, cuya existencia recién sería reconocida por la academia israelí más de 10 años después. La implementación de este plan significó la expulsión de la mitad de la población palestina indígena y el despojo de la mayor cantidad posible de tierras.