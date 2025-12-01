La creciente hostilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y sus intentos por desestabilizar el gobierno de ese país, se han acelerado en meses recientes.

Petro ha mostrado una oposición sumamente crítica a varios aspectos de la administración Trump: el apoyo de Washington a las acciones de Israel en Gaza, los ataques a lanchas en el mar Caribe, y los ataques contra Venezuela.

Y si algo no le gusta a Trump es que le lleven la contrario.

Gaza

En el caso de Gaza, Petro simplemente refleja una vieja tradición de la izquierda latinoamericana y colombiana : la solidaridad con el pueblo palestino.

Luego de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro participó en una manifestación de apoyo al pueblo palestino en Nueva York. En ella propuso la formación de un “ejército de liberación mundial” que protegiera a los palestinos. Se trató de un gesto inusual en un mandatario, que no tuvo reparos para expresar públicamente su repudio a las acciones de Israel en Gaza.

En el caso de Petro, el rechazo a las acciones de Israel tiene mucho que ver con su propia frustración. En enero de 2024, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente colombiano que mediara por la liberación de los rehenes capturados por Hamás. Petro aceptó el pedido, siempre y cuando dicha mediación fuera parte de un proceso de paz , con auspicio internacional, entre Israel y los palestinos.

Netanyahu nunca respondió. Luego Petro suspendió la importación de armamento israelí y se sumó a la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La participación de Petro en la manifestación pro-Palestina en Nueva York, provocó las iras del inquilino de la Casa Blanca, que inmediatamente revocó la visa del mandatario colombiano para ingresar a Estados Unidos.

Lanchas atacadas y acusación infundada

En cuanto a los ataques a lanchas en el mar Caribe, que el gobierno estadounidense sostiene (sin evidencias) que transportan drogas, Petro ha sido muy claro: son inmigrantes inocentes utilizados como peones mortales para atacar a Venezuela , el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Para el mandatario colombiano, quienes viajan en dichas embarcaciones son simplemente gente desesperada que busca un futuro mejor para ellos y sus familias .

En el caso de Venezuela, Petro ha sido claro: América Latina debe rechazar cualquier amenaza de intervención de Estados Unidos . “Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión” escribió en su cuenta de la red social X .

Dicha posición contrasta con la actitud de la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, una premio Nobel de la Paz que pide la guerra.

Una vez más, la sed de venganza de Trump se manifestó con toda su insultante elocuencia: el presidente estadounidense acusó a Petro de ser un “traficante ilegal de drogas”.

Esa acusación fue seguida por la suspensión arbitraria y contraproducente de la ayuda económica que recibe Colombia para combatir el tráfico de drogas. Dicha suspensión pone en peligro la campaña del gobierno colombiano para erradicar la producción de drogas orgánicas y sintéticas en su país.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Petro afirmó que “disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras; (se) necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes”, concluyó .