De todos los presidentes latinoamericanos que han condenado la brutal represalia perpetrada por Israel contra los habitantes de Gaza - Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro - es el mandatario colombiano quien, debido a antecedentes históricos relativamente recientes, tiene razones poderosas para expresar su marcada ira, su explicable frustración con respecto a la guerra en Palestina.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, y exmiembro de la desaparecida guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), no ha medido sus críticas a la hora de condenar a Israel por su política de castigo colectivo y campaña militar en la Palestina cautiva.

Los miles de civiles muertos a manos del ejército israelí, entre los que se cuentan 12,300 menores de edad, hicieron que, en más de una ocasión, el mandatario colombiano comparara la guerra de Israel en Palestina con la política nazi de exterminio, calificando las acciones del ejército israelí como ‘genocidio’.

La reacción del Gobierno de Tel-Aviv no se hizo esperar. El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, invitó a Petro a que visite el campo de concentración de Auschwitz. El mandatario colombiano no se dejó intimidar por esa velada acusación de antisemitismo, respondiendo que ya visitó Auschwitz “y ahora lo veo calcado en Gaza”.

Propuesta de paz no escuchada

En todo caso, no todo lo que ha expresado Petro han sido críticas a Israel. Por el contrario.

A comienzos de febrero de este año, el mandatario colombiano aceptó un pedido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que mediara en el tema de los rehenes que Hamás tiene en su poder desde octubre de 2023.

El presidente colombiano se había ofrecido a negociar proponiendo “que avancemos en crear una Comisión de Paz integrada por diversos países para garantizar estas liberaciones y lograr el objetivo mayor de terminar con la violencia desatada entre Israel y Palestina".

El mandatario basó su propuesta en el proceso de paz que puso fin al conflicto armado entre el Gobierno colombiano y el M-19 en 1990. Netanyahu nunca respondió a la propuesta.

Como respuesta, Petro ha suspendido la compra de armas israelíes. Además, el presidente colombiano ha expresado públicamente su apoyo a la denuncia contra Israel, que presentara el Gobierno de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

El pasado 25 de marzo, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución exigiendo un cese de hostilidades inmediato en Gaza, con la abstención de Estados Unidos.

En su cuenta de X (antes Twitter), Petro dijo: “Invito a las naciones del mundo a que, si Israel rompe este cese al fuego, se rompan relaciones diplomáticas con ese país”.

Israel y los paramilitares

La reacción de Gustavo Petro a las acciones de Israel contra Palestina, no sólo obedece a una natural tendencia entre los gobiernos de izquierda de América Latina por defender al oprimido.

Petro, como exmiembro de una de las organizaciones guerrilleras más importantes de la historia colombiana, fue testigo directo del papel que jugó Israel en la guerra sucia perpetrada por el Gobierno y los paramilitares de extrema derecha en su país.

Esas bandas fueron responsables de matanzas indiscriminadas, en complicidad con el aparato represivo del Estado colombiano.

Uno de los personajes clave de esta campaña de represión metódica e ilegal fue el mercenario Yair Klein. Este teniente coronel retirado del ejército israelí, creó una compañía que proveía de armas y entrenamiento a escuadrones de la muerte en África y Sudamérica.