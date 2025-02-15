Llevo diez años viviendo en Londres y aún no estoy convencido de poder llamar a esta ciudad mi hogar. Diversa y pujante, también presenta muchos desafíos para quienes somos migrantes. Pero una tarde de 2015 me sentí como si estuviera en casa: fue el día en que conocí el viejo centro comercial de Elephant and Castle, una especie de sucursal de América Latina en el corazón de la capital británica.

La omnipresencia del español te hacía pensar que estabas en Medellín, Lima o Guayaquil. En este “shopping” nos encontrábamos con amigos a tomar café colombiano, escuchar cumbia, saborear un rico chicharrón con fríjoles, tener la cita con la dentista, chismosear, cortarse el cabello o inclusive conseguir alojamiento o trabajo.

Durante décadas, en Elephant, como se conoce al barrio latino, nos juntamos a curar nostalgias.

El sur de Londres ha sido siempre el punto de llegada y epicentro de una comunidad latina que, según el informe ‘Towards visibility’ de la Universidad de Queen Mary, es la segunda población migrante no europea que más rápido creció en el Reino Unido. Aunque es difícil precisar una cifra, la investigación de 2016 estimó que había 250.000 latinos, pero podrían ser más del doble debido a la llegada de aquellos con pasaportes europeos desde España e Italia en los últimos diez años.

“Las personas que tuvimos que salir de nuestros países sufrimos de una ‘enfermedad’ que se llama ‘desarraigo’”, cuenta el colombiano César Quintero, nacido en Barranquilla y quien desde hace 21 años es dueño del restaurante Distriandina. “Tuvimos que dejar nuestra lengua, nuestra familia y nuestras costumbres para venir a otra tierra sin la familia, con otra lengua y otras costumbres”, dice con su simpatía habitual quien supo albergar la más famosa ‘viejoteca’, un sitio de salsa para gente mayor al que incluso venían latinos desde otras partes del país a tirar sus “pasos prohibidos”.

Primero, los chilenos exiliados, después los colombianos

Las primeras personas latinas que migraron al Reino Unido fueron los chilenos que escapaban del régimen dictatorial de Pinochet entre 1979 y 1989. Llegaron como exiliados políticos y como estudiantes, en una época en la que los gobiernos británicos ofrecían asilo y visas de una manera mucho más favorable que hoy en día.

En los años 80, la sociedad colombiana empezó a ver un éxodo de personas que huían de la escalada de violencia por el narcotráfico. Londres fue el destino de muchos que, para ganarse la vida, comenzaron a arrendar pequeños locales comerciales a un precio bajo en Elephant and Castle, un área que sufría los estigmas de las periferias al sur del río Támesis y que no era bienvenida por las clases medias y altas londinenses.

Primero se establecieron un pequeño quiosco, ‘La Fogata’, y un café colombiano ‘La Bodeguita’. Luego vinieron decenas y decenas de tiendas, restaurantes, peluquerías, casas de envío, sitios de salsa, el esplendor de la década del 2000 hasta el cierre y demolición del centro comercial, luego de 55 años de existencia, en septiembre de 2020, por un proyecto de ‘regeneración urbana’.

¿Y el ‘barrio latino’?

Dicen que de un lugar no se extraña el sitio sino el tiempo que allí pasamos. ¿Será que ahora lo que realmente extraño es esa época, cuando nos pasábamos horas charlando en el centro comercial? ¿O será que extraño ver la inigualable estatua del gran elefante afuera de la estación del metro?

Aunque Londres no sea mi hogar, acá es donde aprendí a identificarme como ‘latinoamericano’. Las múltiples referencias más allá de una lengua común que tenemos desde el norte de México hasta la Patagonia nos hacen parte de una de las comunidades más ricas en diversidad cultural del mundo, que ha echado raíces en la capital británica.

Con los años, la unidad y las resistencias de los latinos han contribuido a redefinir la identidad de todo un barrio y han aportado al tejido social a través de la amplia oferta de productos especializados de más de 20 países; al movimiento de las economías locales, y a la difusión y proliferación del español, que según un informe del British Council, “es el idioma más necesario a largo plazo para el Reino Unido, superando al francés o al alemán”.

La identidad latina también está presente con sus aportes a la gastronomía, el baile y el muralismo. En los últimos años, la calle principal de la zona, Elephant Road, ha visto más de cinco murales nuevos, todos con temáticas de América latina.

Y, sin embargo, la idea de hacer del barrio un hogar permanente nunca parece consolidarse del todo.