Durante una cumbre en Turkmenistán, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, reafirmó el compromiso de su país con la diplomacia, y reiteró la necesidad de soluciones inclusivas que ayuden a mantener las treguas frágiles en la región.
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
El presidente Erdogan señaló que Ankara está preparada para apoyar los esfuerzos diplomáticos que busquen un alto el fuego y una paz duradera. / Reuters
12 de diciembre de 2025

Türkiye se mantiene firme en su compromiso de fomentar la paz y el diálogo, reiteró este viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan durante el Foro Internacional de Paz y Confianza en Ashgabat, Turkmenistán. 

En su discurso, Erdogan destacó que Ankara trabaja “con todas nuestras fuerzas” para asegurar que la diplomacia se mantenga, basándose en la historia, la geografía y la responsabilidad cultural del país.

“Como Türkiye, trabajamos con todas nuestras fuerzas –guiados por el sentido de responsabilidad que nos otorgan nuestra historia, geografía y civilización– para garantizar que la paz y el diálogo prevalezcan”, declaró Erdogan.

Asimismo, el presidente añadió que Ankara está preparada para apoyar los esfuerzos diplomáticos que busquen un alto el fuego y una paz duradera, incluyendo iniciativas relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al abordar la situación en Oriente Medio, Erdogan enfatizó que cualquier proceso de paz debe incluir a los palestinos y, en última instancia, conducir a una solución de dos Estados. 

También, advirtió que el alto el fuego entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás en Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, sigue siendo frágil. Por lo que pidió un respaldo internacional continuo para mantenerlo.

Neutralidad permanente de Turkmenistán

El presidente Erdogan participó en una ceremonia de ofrendas florales en el Monumento a la Neutralidad de Turkmenistán, en Ashgabat, donde se reunieron líderes mundiales. Entre los asistentes se encontraban varios jefes de Estado y de Gobierno invitados, incluyendo a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Irán, Masoud Pezeshkian.

Tras la ceremonia, Erdogan participó en la foto oficial del foro, como parte de las actividades de bienvenida. Más tarde, los líderes estarán presentes en la sesión inaugural del evento.

El foro en Ashgabat se celebra para conmemorar el 30º aniversario del estatus de neutralidad permanente de Turkmenistán, así como la designación de 2025 por la Asamblea General de la ONU como el “Año Internacional de la Paz y la Confianza”.

