Türkiye se mantiene firme en su compromiso de fomentar la paz y el diálogo, reiteró este viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan durante el Foro Internacional de Paz y Confianza en Ashgabat, Turkmenistán.

En su discurso, Erdogan destacó que Ankara trabaja “con todas nuestras fuerzas” para asegurar que la diplomacia se mantenga, basándose en la historia, la geografía y la responsabilidad cultural del país.

“Como Türkiye, trabajamos con todas nuestras fuerzas –guiados por el sentido de responsabilidad que nos otorgan nuestra historia, geografía y civilización– para garantizar que la paz y el diálogo prevalezcan”, declaró Erdogan.

Asimismo, el presidente añadió que Ankara está preparada para apoyar los esfuerzos diplomáticos que busquen un alto el fuego y una paz duradera, incluyendo iniciativas relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al abordar la situación en Oriente Medio, Erdogan enfatizó que cualquier proceso de paz debe incluir a los palestinos y, en última instancia, conducir a una solución de dos Estados.

También, advirtió que el alto el fuego entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás en Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, sigue siendo frágil. Por lo que pidió un respaldo internacional continuo para mantenerlo.