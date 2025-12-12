TÜRKİYE
5 min de lectura
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Fruto del esfuerzo continuado de Türkiye por recuperar piezas saqueadas de su territorio, el país se prepara para recibir 41 artefactos de yacimientos de Anatolia, valorados en más de 8 millones de dólares, que fueron identificados en EE.UU.
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Los artefactos fueron entregados al viceministro de Cultura y Turismo de Türkiye en una ceremonia en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. / AA
12 de diciembre de 2025

Durante décadas, piezas arqueológicas extraídas ilegalmente de Anatolia circularon por colecciones privadas y museos de varios países, incluido Estados Unidos. Esta semana, Türkiye logró un nuevo avance decisivo en su campaña por recuperar su patrimonio cultural: 41 artefactos valorados en más de 8 millones de dólares comenzaron oficialmente su viaje de regreso a casa. 

El anuncio llegó este lunes desde Nueva York, donde funcionarios turcos y estadounidenses confirmaron la entrega formal de las piezas al viceministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Gokhan Yazgi, durante una ceremonia en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. El funcionario afirmó que un “equipo trabajador y dedicado” de las instituciones competentes de ambos países ha mantenido un contacto constante durante cinco años para evitar el tráfico de bienes culturales. 

“Este equipo no solo corrige a tiempo los errores cometidos al garantizar la devolución de artefactos que fueron sacados ilegalmente del país, sino que también contribuye de forma positiva a la imagen internacional de EE.UU. en este ámbito”, señaló.

Poco después, en el marco de la repatriación, el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, declaró en su cuenta oficial de X: “Hemos recibido en la Casa Turca de Nueva York otro grupo de nuestros artefactos que fueron sacados ilegalmente de nuestro país. Gracias a la exitosa colaboración con la Fiscalía del Distrito de Manhattan y la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, un total de 41 bienes culturales, incluidos bustos, cabezas de bronce y figurillas de plata, regresan a casa”.

RelacionadoTRT Español - “Türkiye lidera el mundo en hallazgos arqueológicos”, dice Erdogan tras recuperar icónica estatua

El ministro añadió que con esta entrega el número total de piezas recuperadas por Türkiye asciende ya a 30.059, una cifra que refleja la magnitud de las pérdidas históricas y la continuidad de los esfuerzos para revertirlas. Las autoridades confirmaron que los objetos repatriados serán trasladados físicamente a Türkiye a finales de diciembre.

La ceremonia también contó con la presencia de Matthew Bogdanos, fiscal adjunto de Manhattan —conocido por liderar operaciones de alto perfil para la recuperación de antigüedades—, y de Tom Acocella, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambos destacaron la sólida cooperación entre Türkiye y Estados Unidos para desmantelar redes de contrabando y devolver bienes culturales robados.

¿Qué piezas destacadas vuelven a Türkiye?

Con el traslado de las piezas en marcha, la atención se desplaza ahora al corazón de la repatriación: ¿qué objetos regresan exactamente a Türkiye y por qué son tan importantes? Las 41 piezas abarcan miles de años de historia de Anatolia y proceden de distintos yacimientos saqueados en diferentes periodos. 

Según el diario Türkiye Today, entre los bienes repatriados figuran bronces, estatuas e ídolos procedentes de diversas ciudades históricas de Anatolia, reflejo de la riqueza artística de la región. Uno de los conjuntos más destacados procede de Boubon, una antigua ciudad cercana a la aldea de Ibecik, en el distrito de Golhisar, en el suroeste de Türkiye.

RECOMENDADOS

De acuerdo a la publicación, al país regresarán tres cabezas de estatuas de bronce, un busto femenino y cuatro fragmentos corporales, considerados importantes ejemplos de escultura romana en Anatolia. Estas piezas fueron extraídas ilegalmente durante excavaciones clandestinas en la década de 1960, detalló el diario. Dos de las cabezas —identificadas como un emperador Caracalla joven y un emperador Caracalla maduro— habrían pertenecido a estatuas situadas en el Sebasteion, el recinto sagrado que albergaba esculturas de emperadores divinizados.

De Minerva a Kybele

También se informó que la repatriación incorpora un variado conjunto de esculturas, entre ellas una cabeza femenina de terracota del siglo VI a. C., un peso de bronce con la figura de Minerva y una cabeza de mármol de la misma deidad del período romano.

Türkiye Today señala que el grupo incluye igualmente varias representaciones vinculadas a cultos locales: una figurilla de terracota de Kybele (Cibeles), la diosa madre anatolia; una figurilla de plata de Kybele; una figurilla de bronce de un sátiro; y otra figurilla femenina de plata. En conjunto, estas piezas ilustran la diversidad de prácticas religiosas y simbólicas que coexistieron en distintas regiones de Anatolia.

Además, Turkish Today subraya la presencia de dos cascos de bronce descritos como de tipo frigio, inspirados en los característicos gorros de cuero usados por tracios y frigios, y empleados especialmente por soldados de infantería. Según cálculos, se remontan al siglo IV a. C. y constituyen ejemplos notables del armamento militar de la época.

Türkiye protege su patrimonio

Mientras los 41 objetos comienzan su viaje de regreso, la repatriación adquiere un significado aún más amplio en perspectiva histórica. Para Türkiye, estos retornos no son episodios aislados, sino la continuidad de un esfuerzo de larga data por proteger su herencia cultural. La defensa del patrimonio del país tiene sus raíces en el período otomano y va más allá de los marcos legales contemporáneos. Ya en el siglo XIX, pese a las presiones internacionales, se introdujeron normativas para impedir la salida de bienes culturales, las cuales sentaron las bases de la conservación moderna.

Un hito clave fue la creación del Museo Arqueológico de Estambul en 1869, el primero del Imperio Otomano. Este compromiso continuó incluso en plena Guerra de Independencia: en 1921 se fundó en Ankara la institución que hoy es el Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Estos avances muestran que Türkiye convirtió la protección patrimonial en una política de Estado mucho antes de los convenios internacionales. En la actualidad cuenta con más de 200 museos estatales, en su mayoría arqueológicos.

En continuidad con esta tradición, la Dirección de Lucha contra el Tráfico Ilícito —reestructurada hace cinco años— no solo gestiona restituciones, sino que también impulsa la concienciación pública y la participación social. La recuperación de más de 13.000 piezas en los últimos 20 años refleja los resultados de este enfoque sostenido. Para Türkiye, cada restitución supone no sólo recuperar un objeto histórico, sino fortalecer la cooperación internacional.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza