Durante décadas, piezas arqueológicas extraídas ilegalmente de Anatolia circularon por colecciones privadas y museos de varios países, incluido Estados Unidos. Esta semana, Türkiye logró un nuevo avance decisivo en su campaña por recuperar su patrimonio cultural: 41 artefactos valorados en más de 8 millones de dólares comenzaron oficialmente su viaje de regreso a casa.
El anuncio llegó este lunes desde Nueva York, donde funcionarios turcos y estadounidenses confirmaron la entrega formal de las piezas al viceministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Gokhan Yazgi, durante una ceremonia en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. El funcionario afirmó que un “equipo trabajador y dedicado” de las instituciones competentes de ambos países ha mantenido un contacto constante durante cinco años para evitar el tráfico de bienes culturales.
“Este equipo no solo corrige a tiempo los errores cometidos al garantizar la devolución de artefactos que fueron sacados ilegalmente del país, sino que también contribuye de forma positiva a la imagen internacional de EE.UU. en este ámbito”, señaló.
Poco después, en el marco de la repatriación, el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, declaró en su cuenta oficial de X: “Hemos recibido en la Casa Turca de Nueva York otro grupo de nuestros artefactos que fueron sacados ilegalmente de nuestro país. Gracias a la exitosa colaboración con la Fiscalía del Distrito de Manhattan y la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, un total de 41 bienes culturales, incluidos bustos, cabezas de bronce y figurillas de plata, regresan a casa”.
El ministro añadió que con esta entrega el número total de piezas recuperadas por Türkiye asciende ya a 30.059, una cifra que refleja la magnitud de las pérdidas históricas y la continuidad de los esfuerzos para revertirlas. Las autoridades confirmaron que los objetos repatriados serán trasladados físicamente a Türkiye a finales de diciembre.
La ceremonia también contó con la presencia de Matthew Bogdanos, fiscal adjunto de Manhattan —conocido por liderar operaciones de alto perfil para la recuperación de antigüedades—, y de Tom Acocella, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambos destacaron la sólida cooperación entre Türkiye y Estados Unidos para desmantelar redes de contrabando y devolver bienes culturales robados.
¿Qué piezas destacadas vuelven a Türkiye?
Con el traslado de las piezas en marcha, la atención se desplaza ahora al corazón de la repatriación: ¿qué objetos regresan exactamente a Türkiye y por qué son tan importantes? Las 41 piezas abarcan miles de años de historia de Anatolia y proceden de distintos yacimientos saqueados en diferentes periodos.
Según el diario Türkiye Today, entre los bienes repatriados figuran bronces, estatuas e ídolos procedentes de diversas ciudades históricas de Anatolia, reflejo de la riqueza artística de la región. Uno de los conjuntos más destacados procede de Boubon, una antigua ciudad cercana a la aldea de Ibecik, en el distrito de Golhisar, en el suroeste de Türkiye.
De acuerdo a la publicación, al país regresarán tres cabezas de estatuas de bronce, un busto femenino y cuatro fragmentos corporales, considerados importantes ejemplos de escultura romana en Anatolia. Estas piezas fueron extraídas ilegalmente durante excavaciones clandestinas en la década de 1960, detalló el diario. Dos de las cabezas —identificadas como un emperador Caracalla joven y un emperador Caracalla maduro— habrían pertenecido a estatuas situadas en el Sebasteion, el recinto sagrado que albergaba esculturas de emperadores divinizados.
De Minerva a Kybele
También se informó que la repatriación incorpora un variado conjunto de esculturas, entre ellas una cabeza femenina de terracota del siglo VI a. C., un peso de bronce con la figura de Minerva y una cabeza de mármol de la misma deidad del período romano.
Türkiye Today señala que el grupo incluye igualmente varias representaciones vinculadas a cultos locales: una figurilla de terracota de Kybele (Cibeles), la diosa madre anatolia; una figurilla de plata de Kybele; una figurilla de bronce de un sátiro; y otra figurilla femenina de plata. En conjunto, estas piezas ilustran la diversidad de prácticas religiosas y simbólicas que coexistieron en distintas regiones de Anatolia.
Además, Turkish Today subraya la presencia de dos cascos de bronce descritos como de tipo frigio, inspirados en los característicos gorros de cuero usados por tracios y frigios, y empleados especialmente por soldados de infantería. Según cálculos, se remontan al siglo IV a. C. y constituyen ejemplos notables del armamento militar de la época.
Türkiye protege su patrimonio
Mientras los 41 objetos comienzan su viaje de regreso, la repatriación adquiere un significado aún más amplio en perspectiva histórica. Para Türkiye, estos retornos no son episodios aislados, sino la continuidad de un esfuerzo de larga data por proteger su herencia cultural. La defensa del patrimonio del país tiene sus raíces en el período otomano y va más allá de los marcos legales contemporáneos. Ya en el siglo XIX, pese a las presiones internacionales, se introdujeron normativas para impedir la salida de bienes culturales, las cuales sentaron las bases de la conservación moderna.
Un hito clave fue la creación del Museo Arqueológico de Estambul en 1869, el primero del Imperio Otomano. Este compromiso continuó incluso en plena Guerra de Independencia: en 1921 se fundó en Ankara la institución que hoy es el Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Estos avances muestran que Türkiye convirtió la protección patrimonial en una política de Estado mucho antes de los convenios internacionales. En la actualidad cuenta con más de 200 museos estatales, en su mayoría arqueológicos.
En continuidad con esta tradición, la Dirección de Lucha contra el Tráfico Ilícito —reestructurada hace cinco años— no solo gestiona restituciones, sino que también impulsa la concienciación pública y la participación social. La recuperación de más de 13.000 piezas en los últimos 20 años refleja los resultados de este enfoque sostenido. Para Türkiye, cada restitución supone no sólo recuperar un objeto histórico, sino fortalecer la cooperación internacional.