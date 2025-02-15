Apenas regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a Irán en la mira.

En la primera semana de febrero, el mandatario de EE.UU. firmó un decreto presidencial restableciendo la política de máxima presión sobre Irán, señalando que, aunque no le agradaba la decisión, no tenía otra opción más que adoptar una postura firme.

Días después, Trump afirmó que un Irán "muy asustado" estaba listo para negociar con Washington sobre su programa nuclear. El punto discutible de esta afirmación es que él también preferiría un acuerdo en lugar de que Israel siga amenazando con atacar las instalaciones nucleares iraníes. Preferiría hacer un trato que no les haga daño", señaló.

Desde la llegada de Trump al poder, los funcionarios iraníes han reiterado su disposición al diálogo y su voluntad de negociar con la nueva administración.

El 14 de enero, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reafirmó esta postura en una entrevista con NBC, subrayando la apertura de Irán a las conversaciones.

Sin embargo, cualquier posibilidad de diálogo pareció quedar descartada tras una declaración del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, el 7 de febrero. En un discurso ante miembros de las fuerzas militares iraníes, Jamenei afirmó que negociar con EE.UU. no era ni prudente ni honorable, rechazando de manera tajante la posibilidad de conversaciones entre ambos países.

A su vez, varios analistas han interpretado la aprobación de Trump, en enero, de la venta de 4.700 bombas antibúnker MK-84 a Israel como parte de una estrategia más amplia contra Irán.

Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo evolucionarán las relaciones entre Irán y Estados Unidos durante la presidencia de Trump y qué tan significativo es el riesgo que representan las capacidades nucleares de Irán?

Irán y EE.UU. durante el primer mandato de Trump

La reelección de Trump marca un punto de inflexión para Irán. Durante su primer mandato, aplicó una política de máxima presión que generó a Teherán grandes desafíos económicos, políticos y militares.

Fue en esa administración cuando se produjeron acontecimientos clave que incrementaron la presión sobre Irán, entre ellos, la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear, la reimposición de sanciones económicas y el asesinato del comandante de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani.

Con la vuelta de Trump al poder, el liderazgo iraní teme una escalada aún mayor de esas políticas.

Mientras tanto, los últimos acontecimientos en Oriente Medio indican que la capacidad de disuasión de Irán ha disminuido considerablemente.

El análisis de la doctrina de seguridad y defensa de Irán muestra que se basa en tres pilares estratégicos: el establecimiento de una línea de defensa avanzada mediante actores no estatales bajo la Fuerza Quds, un extenso programa de misiles y el intento de alcanzar el estatus de umbral nuclear.

Sin embargo, los ataques israelíes en 2023 y 2024 han debilitado significativamente estos pilares. La eliminación de líderes de Hezbollah, la destrucción de estructuras de mando y los ataques aéreos israelíes exitosos contra territorio iraní han complicado la capacidad de Teherán para usar estos elementos como disuasión efectiva.

Aunque el programa de misiles de Irán sigue siendo impresionante en cantidad y variedad, su efectividad fue limitada durante los ataques de abril y octubre de 2024. La mayoría de los misiles iraníes fallaron en sus objetivos o resultaron ineficaces.

En contraste, los bombardeos israelíes del 26 de octubre dañaron gravemente las instalaciones de producción de motores de misiles y las capacidades de fabricación de combustible sólido de Irán. En particular, los ataques contra el complejo de misiles de Shahroud han restringido el desarrollo de misiles de largo alcance. Como resultado, los sistemas de defensa aérea más avanzados de Irán (S-300 PMU2) quedaron inoperativos.

Los sistemas restantes tienen un alcance y una capacidad limitados, lo que aumenta la vulnerabilidad de Irán a los ataques externos. Ante estos acontecimientos, Teherán ha comenzado a reconsiderar la opción de desarrollar armas nucleares.

Si bien Irán tiene la capacidad de producir uranio enriquecido para armas en una semana, integrar una ojiva nuclear en un sistema de misiles es un proceso más complejo y lento.

Relacionado ¿Está EE.UU. avivando o reduciendo las tensiones entre Irán e Israel?

El programa nuclear de Irán y el aumento de las tensiones

Las amenazas de Trump y la persistente tensión sobre el programa nuclear iraní han puesto a Irán en una encrucijada.