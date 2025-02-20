El reciente escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA y su difusión por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado un revuelo comprensible. Todo comenzó con un tuit del mandatario en el que recomendaba esta inversión y terminó con el colapso del activo, dejando tras de sí pérdidas y una lluvia de críticas.

Como economista veo en este episodio algo más profundo que un simple error financiero: es un reflejo de cómo funcionan las ilusiones económicas y de cómo, muchas veces, las promesas fáciles terminan siendo caras.

Pinocho, el “Campo de los milagros” y la economía de las promesas

Este caso me trajo a la mente la historia clásica de “Las aventuras de Pinocho”, de Carlo Collodi. Todos conocemos esa parte donde Pinocho, ingenuo y lleno de esperanza, sigue el consejo del gato y el zorro.

Le dicen que, si entierra sus monedas en el “Campo de los milagros”, crecerá un árbol lleno de oro. Pinocho, soñando con hacerse rico sin mover un dedo, hace lo que cualquiera en su lugar también haría: se ilusiona y “planta” las monedas. Pero cuando vuelve al campo para comprobar su siembra no hay ni monedas, ni árbol, ni consejeros. Y para colmo el juez, en vez de ayudarlo, lo manda preso.

Esta historia tiene mucho que enseñarnos. Porque, al final, Pinocho es víctima, pero también cómplice de su propia ilusión. Le dijeron que el dinero podía multiplicarse solo, sin esfuerzo. Y él lo creyó.

¿Pinocho o el zorro?

Lo que pasó con $LIBRA tiene mucho de esa fábula. El presidente Milei, a quien en las redes y en los foros de internet muchos llaman “un excelente economista”, difundió una criptomoneda que, al poco tiempo, colapsó.

La explicación dada por los que saben del tema parece bastante simple: se trató de lo que en el mundo de las criptos se conoce como “rug pull”, un clásico de las estafas digitales. Primero, inflan el precio y atraen incautos. Después, desaparecen con la plata.

Ahora, la pregunta es: ¿qué papel desempeñó Milei en esta historia? ¿Fue como Pinocho, ingenuo y confiado? ¿O más bien como el zorro y el gato, que empujan a la gente a un negocio que huele a trampa?

Puede que haya actuado de buena fe, creyendo en la promesa de esta criptomoneda. De ser así, se podría decir que es preocupante que alguien formado en economía no haya anticipado el desastre. O, tal vez, simplemente subestimó el peso que tiene su palabra. Pero una cosa es que tu tío en el grupo de WhatsApp recomiende una inversión rara, y otra que lo haga el presidente de un país.

Cuando un tuit mueve el mercado

La economía es, entre otras cosas, confianza. Y la palabra de un presidente tiene un peso enorme. Un solo tuit suyo puede hacer que miles de personas decidan invertir sus ahorros, más por fe que por análisis. Pero esa fe, si se traiciona, puede salir muy cara.

Este es el riesgo de jugar con las expectativas: cuando la gente cree que alguien con poder sabe lo que hace, sigue su ejemplo. Y, si ese ejemplo resulta ser un error, las pérdidas son colectivas.

Lo que enseña la economía (y Pinocho): no hay magia en la riqueza