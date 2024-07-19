En la pequeña ciudad de Khemisset, en el centro-norte de Marruecos, un joven llamado Omar entrena con determinación en los campos polvorientos del club local. A sus 13 años, representa a cientos de niños marroquíes cuyas aspiraciones han sido reavivadas por el éxito de Lamine Yamal, jugador de fútbol del FC Barcelona, hijo de un marroquí y una ecuatoguineana, quien acaba de levantar la Eurocopa con la selección española.

El joven demuestra un talento notable para su edad, evidente en su técnica con el balón y en la precisión de sus movimientos en el campo.

"Omar tiene un don especial. Muestra una comprensión del juego poco común para alguien de su edad", comenta su entrenador, Abderrahim Belamri.

El entrenador y exjugador profesional ve en el joven el potencial que muchos clubes buscan: una combinación de habilidad técnica e inteligencia táctica que no se puede enseñar fácilmente.

Omar entrena con el Ittihad Zemmouri Khemisset (IZK), un club local con una rica historia en el fútbol marroquí.

"El IZK jugó en la Liga de Campeones", explica con orgullo Belamri. "Tenemos jugadores que han jugado en el Raja y el Wydad, así que son conocidos a nivel nacional".

Esta conexión con los grandes clubes marroquíes alimenta las esperanzas de Omar y sus compañeros, quienes ven en ese club un posible trampolín hacia el éxito.

A su vez, el compromiso del entrenador no flaquea, ni siquiera cuando el club cierra sus puertas en el verano. "Divido al equipo en dos grupos y los llevo al bosque de Mrabo o al Parque Mountazah para asegurarnos de que los jóvenes no pierdan sus sesiones de entrenamiento", explica.

"Es en estos espacios verdes donde Omar y sus compañeros, con sus camisetas del IZK, corren y juegan bajo la atenta mirada de su mentor", añade el entrenador.

Estas sesiones improvisadas no solo mantienen la forma física de los jóvenes, sino que también fortalecen el vínculo entre ellos y su entrenador, creando una familia futbolística unida por la pasión y la resistencia.

La pasión de Omar por el fútbol se refleja en cada rincón de su vida. Su habitación es un verdadero santuario dedicado al juego, con camisetas de sus ídolos adornando las paredes: la de Neymar de Brasil, la de Benzema de Francia, la de Hakimi del PSG y, por supuesto, la de Yamal del Barcelona.

El joven se siente profundamente inspirado por el futbolista español. "La primera vez que lo vi jugar, pensé que lo hacía realmente bien", recuerda Omar con una sonrisa. "Cuando veo su trayectoria y cómo recientemente ganó el Campeonato Europeo de Fútbol de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), me siento realmente inspirado".

Sin embargo, la conexión entre Omar y Yamal va más allá de la admiración deportiva; representa una identificación cultural y una validación de sus propios sueños.

"Mi sueño es jugar para el Barça", confiesa. "Veo todas las ligas: la Champions League, la Copa de Europa, la Copa Africana, el Mundial, la Copa América, La Liga (Española). Me encanta ver jugar también al Wydad", cuenta.

Este conocimiento exhaustivo del fútbol mundial no es solo una afición para él, sino una forma de estudio, ya que analiza cada jugada y cada estrategia con la esperanza de aplicarlas en su propio juego.