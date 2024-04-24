Los recuerdos de la vida que solía llevar son ahora las únicas posesiones de Tijjani Musa. Recuerda con nostalgia la calidez de su hogar, la alegría de las conversaciones en la mesa y todos los demás placeres sencillos de la vida cotidiana. Eso fue antes del 15 de abril de 2023.

Ahora, mientras los ecos de la guerra resuenan en los hogares abandonados de todo Sudán, lo único que queda por destruir es la fortaleza de millones de civiles que han afrontado un sufrimiento sin precedentes durante un año.

"Antes de que comenzaran los combates, teníamos acceso a todo lo que queríamos. Teníamos una casa y un coche. Había agua, comida y medicinas. Podíamos ir a donde quisiéramos. Podíamos comunicarnos con quien quisiéramos", cuenta Tijjani a TRT África.

Él y su familia vivían en el barrio Ombada de Omdurman hasta que los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas paramilitares, no sólo los obligaron a abandonar su comunidad, sino que también los dejaron dispersos.

Ahora se encuentran entre los casi nueve millones de sudaneses desplazados que esperan que un rayo de esperanza se filtre a través de la oscuridad. Cerca de dos millones se han trasladado a países vecinos.

Según varias estimaciones, más de 12.000 civiles han muerto en el fuego cruzado durante el año pasado.

"Ahora vivimos en las afueras de Ombada, en una zona conocida como Sijnilhuda, que es como una prisión", lamenta Tijjani.

"Un año después de que estallara la guerra, hemos sobrevivido, pero seguimos enfrentando problemas para conseguir incluso las necesidades más básicas. No hay paz en nuestras vidas".

La zona donde Tijjani y muchos otros buscaron refugio está custodiada por militares, lo que supuestamente hace que la zona sea relativamente más segura que vivir en Ombada.

"En nuestro barrio te pueden golpear y asaltar. Hemos descansado de las palizas, de los ruidos de los disparos y del miedo a ser atacados", explica.

Familias dispersas

Aunque la relativa seguridad de Sijnilhuda le ofrece un respiro del miedo constante a los ataques, Tijjani todavía tiene que lidiar con el hecho de no ver a algunos de sus seres queridos.

"Dadas las malas condiciones de vida aquí, algunos de mis hijos se han ido a Egipto y Libia", explica a TRT Afrika.