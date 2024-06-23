Los precios del cacao se dispararon a más de 10 mil dólares por tonelada desde el mes de marzo debido a una cosecha deficiente en África Occidental, provocada por adversidades climáticas y plagas que afectaron severamente a las plantaciones. Desde entonces, aunque el precio ha descendido desde su máximo histórico, aún se mantienen tres veces más altos en comparación con el año pasado.

Amplias brechas entre los mercados

En Costa de Marfil y Ghana, los mayores productores de cacao del mundo, las autoridades fijan los precios en octubre basándose en los de los meses anteriores.

Pero para ese momento, las cosechas "ya han sido en su mayoría vendidas", afirmó Tancrede Voituriez, de la organización francesa de investigación y cooperación agrícola CIRAD.

Esto reduce el impacto de las fluctuaciones del precio del cacao, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Como resultado, los pequeños productores, que generalmente ganan apenas lo suficiente para vivir, no se beneficiaron inmediatamente del aumento del precio.

A su vez, las autoridades aumentaron el precio de la cosecha en abril en un 50% entre 2.300 y 2.500 dólares por tonelada. Un aumento modesto en comparación con lo que los agricultores podrían cobrar en los intercambios internacionales.

En países con sistemas menos regulados, como Camerún, Nigeria, Ecuador y Brasil, los productores lograron sacar más provecho de esta tendencia.

Allí, a los agricultores se les ha permitido vender sus granos a compradores dispuestos a acercarse a los precios pagados en los mercados financieros.

Pero ese enfoque desregulado conlleva sus propios riesgos.

"El aumento de los precios ha hecho más atractiva la producción", dijo a la agencia AFP David Gonzales, coordinador de la Cámara Peruana del Café y del Cacao.

El temor es que habrá un exceso de cacao dentro de tres a cinco años, el tiempo que necesitan los agricultores que esperan sacar provecho de los nuevos árboles cultivados, y de esa forma, los precios vuelvan a caer.

Intermediarios a la caza

Los principales procesadores que muelen los granos de cacao para obtener mantequilla, licor o polvo (en particular, las empresas Barry Callebaut de Suiza, Cargill de Estados Unidos y Olam de Singapur) generalmente negocian una gran parte de sus suministros por adelantado.

Pero algunos contratos no han sido cumplidos, lo que los ha obligado a buscar el cacao que se necesita con urgencia a un alto costo y, en algunos casos, a reducir la producción.

Barry Callebaut informó a principios de abril que había retirado más de lo habitual de sus reservas de efectivo para financiar las compras de granos, pero que tenía suficiente cacao disponible para satisfacer la demanda.

A otros intermediarios más pequeños les puede resultar difícil adelantar los fondos necesarios para adaptarse a precios más altos.

Sin embargo, hay un grupo de intermediarios que habrían estado encantados con el aumento de precios.

"A los contrabandistas les habría ido muy bien allí", dijo a la Agencia AFP Steve Wateridge, de la empresa de productos básicos Tropical Research Services.