El conflicto en Sudán y la brutal agresión de Israel en Gaza dispararon el número de desplazados internos en el mundo a un récord de 75,9 millones a finales de 2023, reveló el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).
Según este centro de monitoreo, el impresionante número marca un nuevo máximo de acuerdo a su recuento, al superar los 71,1 millones a finales de 2022.
A diferencia de los refugiados, que huyen al extranjero, los desplazados internos se quedan en su país, pero son forzados a dejar sus hogares.
El IDMC también destacó que el número de personas desplazadas dentro de sus propias fronteras subió en más del 50 por ciento durante los últimos cinco años, con los mayores aumentos en 2022 y 2023. En este lustro, los desplazados internos incrementaron un total de 22,6 millones.
La violencia y los conflictos son los principales factores de estos desplazamientos internos con 68,3 millones de personas, mientras que las catástrofes obligaron a 7,7 millones a salir de sus hogares.
Con un total de 9,1 millones de desplazados, Sudán registra la cifra más alta de desplazados internos desde que el IDMC empezó su recuento en 2008.
El centro señala que casi la mitad de las personas desplazadas viven en África subsahariana.
"En los últimos dos años, hemos registrado un número alarmante de personas obligadas a huir de sus casas debido al conflicto y la violencia, incluso en las regiones donde la tendencia mejoraba", advirtió Alexandra Bilak, directora del IDMC.
"Los conflictos y la devastación que dejan a su paso les impiden a millones de personas reconstruir sus vidas, a menudo durante años", añadió.
Desplazarse forzosamente más de una vez
El observatorio no solo monitorea el número de personas desplazadas, sino también el número de veces que estas personas deben moverse dentro de las fronteras de su país, pues pueden enfrentar desplazamientos forzados en más de una ocasión.
Por ejemplo, en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, que ha enfrentado varias órdenes de evacuaciones parciales por parte del ejército israelí, algunos residentes ya acumulan cinco o seis desplazamientos internos, destacó la ONU la semana pasada.
El año pasado se registraron 46,9 millones de movimientos forzados de personas: 20,5 millones debido a los conflictos y la violencia, y 26,4 por culpa de catástrofes naturales.
Los conflictos en Sudán, República Democrática del Congo y los territorios palestinos causaron casi dos tercios de los desplazamientos forzados de personas a causa de la violencia en 2023.
En Gaza, a finales de 2023, había 1,7 millones de desplazados, pero el número de desplazamientos duplicó esta cifra con 3,4 millones. La agresión de Israel en el asediado enclave comenzó el 7 de octubre.
A lo largo del año pasado, la violencia en Sudán dejó seis millones de personas desplazadas forzosamente, una cifra superior al global registrado en los últimos 14 años en el país.
Se trata del segundo número más elevado de movimientos forzados en un año, después de los 16,9 millones en Ucrania en 2022, cuando empezó la campaña de Rusia.
El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) creó el Observatorio de Desplazamiento Interno en 1998.
"Nunca hemos registrado tantas personas forzadas a dejar sus hogares y su comunidad. Es un veredicto irrefutable de los fracasos en la prevención de conflictos y en el restablecimiento de la paz", declaró el jefe del NRC, Jan Egeland.
"La falta de protección y de asistencia que sufren millones de personas no puede continuar", añadió.