El conflicto en Sudán y la brutal agresión de Israel en Gaza dispararon el número de desplazados internos en el mundo a un récord de 75,9 millones a finales de 2023, reveló el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).

Según este centro de monitoreo, el impresionante número marca un nuevo máximo de acuerdo a su recuento, al superar los 71,1 millones a finales de 2022.

A diferencia de los refugiados, que huyen al extranjero, los desplazados internos se quedan en su país, pero son forzados a dejar sus hogares.

El IDMC también destacó que el número de personas desplazadas dentro de sus propias fronteras subió en más del 50 por ciento durante los últimos cinco años, con los mayores aumentos en 2022 y 2023. En este lustro, los desplazados internos incrementaron un total de 22,6 millones.

La violencia y los conflictos son los principales factores de estos desplazamientos internos con 68,3 millones de personas, mientras que las catástrofes obligaron a 7,7 millones a salir de sus hogares.

Con un total de 9,1 millones de desplazados, Sudán registra la cifra más alta de desplazados internos desde que el IDMC empezó su recuento en 2008.

El centro señala que casi la mitad de las personas desplazadas viven en África subsahariana.

"En los últimos dos años, hemos registrado un número alarmante de personas obligadas a huir de sus casas debido al conflicto y la violencia, incluso en las regiones donde la tendencia mejoraba", advirtió Alexandra Bilak, directora del IDMC.

"Los conflictos y la devastación que dejan a su paso les impiden a millones de personas reconstruir sus vidas, a menudo durante años", añadió.

Desplazarse forzosamente más de una vez