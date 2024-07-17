Sudán continúa sumido en una grave crisis humanitaria luego de 15 meses de conflicto interno, y las consecuencias para los niños son devastadoras. Se estima que más de 5 millones de menores tuvieron que abandonar sus hogares y ahora viven como desplazados, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Asimismo, al menos 7.720.119 personas han sido desplazadas dentro del país desde abril de 2023, cuando comenzó el conflicto entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta agencia también informó que 2.196.355 de personas tuvieron que salir a los países vecinos. De ellos, el 55% son menores de 18 años. Esto convierte a Sudán en el país con más niños desplazados del mundo.

La situación sigue deteriorándose en todo el país, y mujeres, niños y familias enteras son forzadas a huir, dejando atrás todas sus pertenencias.

A eso se suma que el número de muertos por los enfrentamientos directos se calcula en 16.000, aunque se cree que puede ser mucho mayor debido al colapso del sistema de salud en el país.

Al borde de la hambruna

Además, millones de niños en Sudán enfrentan desnutrición. El representante de Unicef para Sudán, Mandeep O’Brien, aseguró que aproximadamente 8,9 millones de niños sufren de inseguridad alimentaria aguda y enfermedades.

En la misma línea, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que 1 de cada 5 personas en Sudán sufre inseguridad alimentaria. “755.000 personas se enfrentan a un hambre catastrófica y 25,6 millones de personas sufren hambre aguda”, sostuvo.