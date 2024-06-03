Fue un día histórico para Sudáfrica. El partido político que acabó con la era de la división racial del apartheid, y despertó fuertes esperanzas en el mundo, perdió su posición de poder después de tres décadas de gobierno durante las elecciones del sábado pasado.

El Congreso Nacional Africano (ANC) ganó relevancia en el panorama global por la denuncia que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su ofensiva en Gaza. En casa, sin embargo, el ANC, que asumirá la presidencia del G-20 a finales de este año, ahora tiene que formar coalición para gobernar por primera vez en su historia.

Esto es lo que podría enfrentar el próximo líder de Sudáfrica después de que el ANC perdiera su hegemonía en el país.

Desafiar a Israel por ofensiva en Gaza

Sudáfrica se posicionó públicamente como el país más crítico de Israel frente a la ofensiva en Gaza, tras acusarlo de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas.

El caso lo ha impulsado en gran medida el Congreso Nacional Africano, que desde hace tiempo se identifica con la causa palestina y ve en Gaza y Cisjordania ocupada paralelos incómodos con las “patrias” creadas para los pueblos negros de Sudáfrica por el antiguo gobierno que controló la minoría blanca durante el brutal sistema de apartheid.

Israel niega con vehemencia las acusaciones de genocidio. De hecho, que el Congreso Nacional Africano haya perdido la mayoría parlamentaria en las elecciones de esta semana fue noticia en Israel.

El caso de Sudáfrica en la CIJ podría durar años, lo que significa que lo heredará el nuevo gobierno de coalición. El Congreso Nacional Africano, formará un acuerdo de gobierno con uno o más de los tres principales partidos de oposición: la centrista Alianza Democrática, los izquierdistas Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y el nuevo y populista Partido MK del expresidente Jacob Zuma.

La Alianza Democrática, que recibió alrededor del 21% de los votos, dijo que no está de acuerdo con el caso de genocidio contra Israel, y que preferiría que Sudáfrica impulsara una solución mediada en el conflicto con Hamas.

Se considera que los izquierdistas EFF son al menos tan propalestinos como el Congreso Nacional Africano, quienes también acusan a Israel de genocidio. Sin embargo, la posición del Partido MK, formado a finales del año pasado, no está clara.