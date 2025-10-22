De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi

América Latina Compartir

"Los misiles que caen en Gaza caen en el Caribe" - Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Daniel Coronell de Univisión que “los mismos misiles fabricados en Estados Unidos que caen sobre Gaza ahora aterrizan en el Mar Caribe”