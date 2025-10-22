POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Los misiles que caen en Gaza caen en el Caribe" - Gustavo Petro
00:14
América Latina
"Los misiles que caen en Gaza caen en el Caribe" - Gustavo Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Daniel Coronell de Univisión que “los mismos misiles fabricados en Estados Unidos que caen sobre Gaza ahora aterrizan en el Mar Caribe”
22 de octubre de 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Daniel Coronell de Univisión que “los mismos misiles fabricados en Estados Unidos que caen sobre Gaza ahora aterrizan en el Mar Caribe”.

Desde principios de septiembre, embarcaciones —en su mayoría lanchas rápidas— han sido atacadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe. Washington no ha presentado pruebas de que las 27 personas asesinadas hasta ahora fueran contrabandistas de drogas.
Un grupo de expertos de la ONU advirtió el martes que, incluso si esas acusaciones fueran ciertas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal válida viola el derecho internacional del mar y podría constituir ejecuciones extrajudiciales, además de infringir la Carta de la ONU.

Más vídeos
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
¿Quién era Abu Shabab?
Celebración en la destrucción
La destrucción del sur de Líbano por Israel
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"