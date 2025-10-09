Las tensiones en el Caribe continúan escalando tras semanas de ataques de Estados Unidos contra embarcaciones cerca de las costas de Venezuela. Las alarmas aumentaron este miércoles cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que existen “indicios” de que la última lancha atacada por Washington transportaba ciudadanos colombianos. Sin embargo, la Casa Blanca calificó esta afirmación de “infundada”.

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”, indicó Petro. “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”. Además, el presidente colombiano agregó que “la agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, en una publicación en la red social X.

Petro hizo estas declaraciones en respuesta a una publicación del congresista estadounidense Adam Schiff, quien anunció su decisión de no avalar los ataques en aguas del Caribe ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sin embargo, rápidamente la Casa Blanca rechazó los comentarios de Petro. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters: “EE.UU. espera que el presidente Petro retracte públicamente su declaración infundada y reprensible, para poder retomar un diálogo productivo y construir un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”.

A lo que Petro respondió: “Que la Casa Blanca nos brinde información sobre las personas que murieron por los misiles estadounidenses, para que podamos verificar si mi información es infundada”.

Esto se suma a las tensiones previas entre Petro y Trump, relacionadas con el apoyo del presidente colombiano a Gaza, que en las últimas semanas llevaron a que Washington cancele su visado, así como el de algunos de sus ministros.

En las últimas semanas se han registrado al menos cuatro ataques, el primero de ellos el 2 de septiembre, y según la Casa Blanca, han muerto 21 personas en estas operaciones. Todos los casos fueron presentados por Washington como vinculados al narcotráfico, aunque sin aportar pruebas sobre las embarcaciones o los grupos involucrados.

El más reciente ocurrió el viernes 3 de octubre, cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un ataque contra una pequeña embarcación que dejó cuatro muertos en aguas cercanas a Venezuela. Según su versión, el objetivo era “un grupo de narcotraficantes”, aunque sin aportar más datos sobre la identidad de los fallecidos o los grupos a los que supuestamente pertenecían.

En este contexto, el pasado jueves el Pentágono envió al Congreso una notificación que clasifica a los cárteles como “grupos armados no estatales” y a sus integrantes como “combatientes ilegales”, con el objetivo de obtener una base legal para blindar jurídicamente las operaciones en el Caribe.