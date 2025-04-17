Imagina que hombres enmascarados y no identificados te arrestan, te esposan y te trasladan sin ninguna explicación mientras el pánico se apodera de tu cuerpo y empiezas a sufrir ataques de asma constantes, pero no te permiten ver un médico. Esa fue la aterradora realidad que vivió Rumeysa Ozturk, académica turca, becaria Fulbright y estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts en EE.UU.

Ozturk relató la angustia a la que fue sometida durante su arresto el 25 de mayo, realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una declaración jurada que TRT World obtuvo en exclusiva, y que sus abogados presentaron el 10 de abril ante un tribunal federal.

La estudiante turca, de 30 años, fue detenida poco después de que su nombre y fotografía aparecieran en Canary Mission, un sitio web anónimo de listas negras que afirma documentar a personas que “promueven el odio contra EE.UU., Israel y los judíos” en campus universitarios y otros lugares.

“Desde que aparecí en el sitio web de Canary Mission en febrero, empecé a tener miedo de víctima de violencia”, declaró Ozturk en el documento.

El sitio la acusó de apoyar el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), de participar en “activismo anti-Israel” y de ser la coautora de un artículo de opinión en el que le pedía a la Universidad de Tufts que reconociera lo que ella describió como “el genocidio palestino”.

Ozturk es una de las cientos de estudiantes y profesores que ha sido víctima de perfilamiento de Canary Mission desde 2015 por expresar opiniones que el sitio considera antiisraelíes o antisemitas. Entre los otros casos que han llegado a los medios de comunicación recientemente están los de los estudiantes de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, detenido el 8 de marzo, y Mohsen Mahdawi, arrestado el 14 de abril.

Canary Mission es una de varias plataformas que hacen doxxing, que consiste en la búsqueda y publicación de información privada sobre individuos particulares, y que han alardeado de haber desempeñado un papel en las detenciones de estudiantes y académicos desde que entró en vigor una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigida contra el activismo pro-Palestina.

Esta orden ejecutiva permitió que agentes enmascarados del ICE detuvieran a personas sin órdenes judiciales, en acciones ampliamente condenadas como “secuestros” políticos y violaciones flagrantes del debido proceso.

“Cuando los hombres se me acercaron, lo primero que pensé fue que no eran funcionarios del gobierno, sino individuos privados que querían hacerme daño”, escribió Ozturk, describiendo los momentos iniciales que captaron las cámaras de seguridad, que se cortan cuando es arrastrada del lugar.

Aunque los hombres se identificaron como policías, la naturaleza abrupta del encuentro la llevó a dudar de sus afirmaciones. Uno de ellos mostró brevemente una placa dorada, pero ella no pudo leerla.

“No pensé que fueran policías. Nunca había visto actuar así a la policía”, escribió, temiendo que fueran vigilantes vinculados a su doxxing en línea.

En medio del caos, mientras era forzada a subir a un vehículo, sus reiteradas preguntas —como por qué estaba siendo detenida o si estaba arrestada— fueron respondidas con silencio.

“Estaba segura de que me iban a matar”

Durante su traslado, Ozturk sufrió repetidos ataques de asma. En un aparcamiento, los agentes le pusieron grilletes en los pies y el torso antes de volver a meterla en el vehículo.

“Quería preguntar qué estaba pasando, pero daban miedo y eran hostiles”, dijo.

Tras ser víctima de doxxing, Ozturk había contactado previamente a un abogado por temor y tenía el número con ella, pero sus reiteradas solicitudes para hablar con un su defensor fueron postergadas.

En un momento, los agentes la trasladaron a un vehículo diferente. Fue entonces cuando Ozturk dijo haberse convencido de que “tenían la intención de matarme”.

Cuando volvió a preguntar por su seguridad, uno de los agentes le mostró brevemente una placa que no pudo leer y le advirtió que todo lo que dijera podría usarse en su contra.

“Parecía sentirse culpable y dijo ‘no somos monstruos’, ‘hacemos lo que el gobierno nos dice’”, recordó Ozturk.

“¿Eres miembro de una organización terrorista?”

Cuando el auto llegó a lo que parecía ser una comisaría en Lebanon, Nueva Hampshire, fue la primera vez que Ozturk creyó estar bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no de vigilantes vinculados con su doxxing en línea.

Después de ir al baño, fue trasladada a Vermont, donde pasó la noche en una celda vacía que solo tenía un banco duro y un inodoro.

“No pude dormir. El inodoro estaba en el mismo espacio, prácticamente sin separación, y no había jabón. Hasta donde pude ver, no había otros detenidos”, relató.

Sus peticiones para hablar con un abogado seguían siendo rechazadas, aunque “me dijeron que podía anotar algunos números de teléfono de mi celular para llamar desde el siguiente lugar al que me iban a trasladar”, contó Ozturk.

“Una vez que hice eso, ya tenían acceso a mi teléfono. Tengo fotos privadas sin hiyab y de mis seres queridos, y me preocupa mucho que tengan acceso a eso”, escribió en su declaración.

Esa noche, los agentes regresaron varias veces a su celda, despertándola para preguntarle si quería solicitar asilo y si estaba afiliada a alguna organización terrorista.

Agotada y desorientada, Ozturk hizo todo lo posible por responder, a pesar de apenas comprender lo que le estaba ocurriendo. En un momento, preguntó adónde la llevarían. “A Louisiana”, respondió uno de ellos.