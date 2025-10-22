ORIENTE MEDIO
Denuncian 150 ataques de colonos ilegales durante la cosecha de aceituna en Cisjordania ocupada
Un funcionario palestino describe la temporada como "una de las más difíciles y peligrosas en décadas" debido a los crecientes ataques del ejército israelí y los colonos ilegales.
Un total de **795 olivos fueron destruidos en 74 ataques dirigidos directamente contra tierras plantadas con olivos. / AA
22 de octubre de 2025

Desde el inicio de la temporada de aceitunas en la Cisjordania ocupada, los agricultores palestinos se enfrentan a una violencia creciente. Según Muayyar Shaaban, responsable de la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro de la Autoridad Palestina, los equipos sobre el terreno documentaron un total de 158 ataques: “17 agresiones cometidas por el ejército israelí y 141 por colonos ilegales”.

"Estos ataques variaron desde agresiones físicas violentas, arrestos, restricciones de movimiento, denegación de acceso, intimidación y acoso hasta disparos directos", explicó Shaaban. En cuanto a la distribución geográfica, la violencia se concentró principalmente en Nablus, con 56 incidentes; 51 en Ramala; y 15 en Hebrón. Además, se registraron 57 casos de restricciones de movimiento e intimidación contra recolectores de aceitunas y 22 palizas y agresiones físicas contra agricultores.

Los olivos, que son esenciales tanto para la economía palestina como para su identidad nacional, solían marcar un momento de celebración y encuentro familiar. Sin embargo, hoy la cosecha se ha convertido en un terreno de riesgo: los colonos israelíes, protegidos por el ejército, aprovechan que los palestinos salen a los campos para atacarlos. De hecho, según la Autoridad Palestina, estos ataques han arrancado, roto o dañado 48.728 árboles, incluidos 37.237 olivos.

En este contexto, Shaaban calificó la temporada como “una de las más difíciles y peligrosas en décadas” y denunció que la ocupación israelí ataca sistemáticamente este periodo de gran carga simbólica. Según él, esto forma parte de “un plan claro y declarado para controlar la geografía palestina y negar a los palestinos el acceso a sus tierras”.

En total, desde octubre de 2023, los colonos israelíes han perpetrado 7.154 ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada, dejando 33 muertos y desplazando a 33 comunidades beduinas. 

En respuesta a estas agresiones, en julio pasado, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen histórico que declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.



FUENTE:TRT Español y agencias
