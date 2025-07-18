Mientras Gaza se desangra bajo los restos esqueléticos de niños famélicos y buscadores de ayuda abatidos en las filas del pan, Israel habla su propio idioma: no el de la diplomacia, sino el del fuego.

El pasado 16 de julio, mientras 81 palestinos más —entre ellos 25 que esperaban comida— eran asesinados en Gaza, Israel decidió cruzar una línea más: la de sus fronteras.

Aviones israelíes bombardearon la provincia siria de Sweida y los alrededores de Damasco. Los ataques, dirigidos contra infraestructura militar y centros de comunicaciones, no respondieron a ninguna amenaza inminente ni a una provocación. No fue una guerra por necesidad: fue una doctrina ejecutándose.

Una doctrina que los estrategas israelíes llaman “cortar el césped”: el uso rutinario y sistemático de la fuerza para debilitar a los enemigos —reales o imaginarios— y evitar cualquier atisbo de estabilidad duradera en los países vecinos.

Porque las guerras y la agresión suelen necesitar pretextos, aunque sean endebles. Estados Unidos invadió Afganistán con el argumento de la “guerra contra el terrorismo” e Iraq en nombre de la “democracia”. Israel, en cambio, ni siquiera se molesta en justificar. Bombardea Líbano, Yemen, Irán... y ahora Siria, un país aún tambaleante tras más de una década de guerra civil y en plena fase de reconstrucción postbélica.

Es precisamente en esos momentos de transición —frágiles y decisivos— cuando los expertos coinciden en que debe protegerse la paz, la reconciliación y el renacimiento institucional. Pero para Israel, la ausencia de una amenaza jamás ha sido obstáculo para iniciar una guerra.

Desestabilización como estrategia



Tras la caída del régimen de Bashar Al-Asad a finales de 2024, Israel activó una política calculada para impedir la reconfiguración territorial siria.

La ofensiva comenzó en los Altos del Golán ocupados, donde Tel Aviv amplió su presencia militar más allá de las líneas de separación establecidas en 1974. Rápidamente, la maniobra se transformó en una campaña coordinada de bombardeos aéreos, incursiones con drones y operaciones encubiertas.

Más de 600 ataques aéreos fueron lanzados en los 10 días posteriores al derrocamiento de Assad. Se destruyeron depósitos de armas, sistemas de defensa antiaérea y aeropuertos militares.

Para diciembre, las fuerzas israelíes ya habían ocupado la zona de amortiguamiento e ingresado hasta 12 kilómetros dentro del territorio sirio, donde colocaron minas, desplazaron civiles y establecieron posiciones avanzadas en abierta violación de las normas internacionales de posguerra.

Pero la agresión israelí va más allá de los misiles y los cráteres: moldea el terreno política y étnicamente. Uno de los pilares de su estrategia ha sido instrumentalizar a la minoría drusa siria.

Desde comienzos de 2025, Tel Aviv ha declarado su intención de “proteger” a las poblaciones drusas de Sweida y Quneitra, incluso amenazando con una intervención militar directa. Es una táctica conocida: disfrazar la agresión como tutela étnica.

Bajo esa retórica se esconde una campaña para armar y organizar milicias sectarias. El surgimiento del autodenominado Consejo Militar de Sweida (CMS) —un grupo armado druso respaldado por la inteligencia israelí— no es casualidad. Mientras los funcionarios israelíes lo presentan como una barrera frente a “proxies iraníes”, sobre el terreno erosiona la soberanía siria y aviva el conflicto interno.

Al fomentar divisiones étnicas y apoyar milicias autónomas, Israel convierte a Siria en un mosaico de zonas controladas, una táctica heredada de su experiencia en la Palestina ocupada.

Una doctrina del caos regional



Israel no reacciona a amenazas: las fabrica. Como actor regional impulsado por ambiciones expansionistas, su ofensiva actual responde a una visión a largo plazo de dominio territorial.

Lo que analistas de Oriente Medio han bautizado como el proyecto del Gran Israel —una combinación de sionismo revisionista y maximalismo de seguridad— no es una teoría conspirativa, sino una realidad operativa. En esta visión, los estados fragmentados del entorno no son daños colaterales: son una condición estratégica.

Israel ha reescrito las reglas de las relaciones internacionales. No negocia, bombardea. No habla, arrasa.

Desde Gaza a Damasco, Tel Aviv solo se expresa a través de ataques aéreos. Su discurso de seguridad es el ropaje de una violencia estructural. El genocidio en Gaza, los bombardeos en Siria y los asesinatos selectivos en Irán forman parte de un continuo de gobernanza militarizada cada vez más normalizado.

Cuando algún estado intenta levantarse —sea el tejido civil de Líbano o las instituciones de Siria—, Israel actúa para frenar el avance de su soberanía.

En el caso libanés, lo ha hecho atacando infraestructura civil y alimentando la inestabilidad con el argumento de contener a Hezbollah. En Siria, se ha convertido una transición frágil en otro frente de guerra.

Allí donde los gobiernos en transición requieren estabilidad y respaldo internacional, Israel ofrece fragmentación, sabotaje y ataques selectivos.