Las fuerzas de seguridad sirias comenzaron a desplegarse el sábado en la provincia sureña de Suwayda, tras días de enfrentamientos violentos entre tribus beduinas y facciones armadas drusas.

“Siguiendo las órdenes directas de la Presidencia y tras los sangrientos acontecimientos provocados por grupos fuera de la ley, las fuerzas de seguridad interna han iniciado su despliegue en Suwayda como parte de una misión nacional”, afirmó el portavoz del Ministerio del Interior, Noureddin al-Baba. “Nuestro objetivo principal es proteger a los civiles y acabar con el caos”, añadió, subrayando que los cuerpos de seguridad “emplearán todos sus recursos para detener los ataques, poner fin a los enfrentamientos internos y devolver la estabilidad a la provincia”.

El estallido de violencia comenzó el 13 de julio, cuando se registraron las primeras escaramuzas entre fuerzas tribales beduinas y grupos drusos armados. Estas escaramuzas se intensificaron en cuestión de horas, transformándose en una serie de ataques y represalias que pronto alcanzaron zonas del oeste y norte de la provincia.

Según una organización siria de derechos humanos, al menos 321 personas han perdido la vida y más de 436 resultaron heridas en los combates. Decenas de soldados murieron tras una serie de ataques de las facciones drusas contra posiciones del Ejército sirio, que había intervenido para intentar detener los enfrentamientos.

El caos se agudizó con la entrada de actores externos en el conflicto. Israel, invocando la “protección de comunidades drusas”, lanzó ataques aéreos contra varias regiones sirias, incluidas Suwayda, Daraa, Damasco y su periferia.

El miércoles, los bombardeos alcanzaron objetivos estratégicos como el Cuartel General del Estado Mayor y el palacio presidencial en la capital, dejando al menos tres muertos y 34 heridos solo en Damasco.

La violencia también afectó las operaciones humanitarias. El viernes, la Media Luna Roja Árabe Siria denunció violaciones contra sus voluntarios, vehículos e instalaciones durante su respuesta a la crisis en el sur del país.

La organización reportó disparos contra una ambulancia, el incendio de un almacén y la destrucción de varios vehículos. “Exigimos la neutralización y protección de los civiles y voluntarios para no poner sus vidas en riesgo”, señaló la entidad en un comunicado difundido por la agencia siria estatal SANA.

La Media Luna Roja reiteró su compromiso con la neutralidad e imparcialidad y afirmó que continuará prestando servicios vitales en Suwayda y Daraa, priorizando la seguridad de su personal.

Bombardeos israelíes y negociaciones para un alto el fuego

Israel ha intensificado sus operaciones militares en Siria desde finales de 2024, cuando cayó el gobierno de Bashar al-Assad tras casi 25 años en el poder. Assad huyó a Rusia en diciembre, marcando el fin del régimen del partido Baath, que había gobernado el país desde 1963.

En enero se formó una administración de transición encabezada por el presidente Ahmad al-Sharaa. Con este cambio político, Israel declaró obsoleta la zona de amortiguamiento establecida en el acuerdo de separación de 1974, aumentando sus ataques en territorio sirio, especialmente en las áreas fronterizas y en instalaciones militares.