En lo que constituye la más reciente violación a la soberanía de Siria, las fuerzas israelíes irrumpieron en dos localidades del norte de Quneitra, provincia en el suroeste del país, este martes, según informaron medios locales. Ese mismo día, Damasco acordó con Jordania y Estados Unidos crear un grupo de trabajo para reforzar el alto el fuego en la región de Al-Suweida y avanzar hacia su reconstrucción.

En una publicación en X, la televisión estatal Alikhbaria Syria TV reportó que “una patrulla de las fuerzas de ocupación israelíes entró en la localidad de Turnejeh, en el norte de Quneitra”. Y agregó que el vehículo “se detuvo en la plaza del pueblo antes de continuar hacia la localidad de Hader, en la zona rural del norte de Quneitra”, sin ofrecer más detalles.

El canal también informó que otro convoy militar israelí se desplazó desde Tel al-Ahmar al-Gharbi hacia las afueras de la aldea de Al-Asbah, en el sur de Quneitra.

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Israel ha ampliado su ocupación en los Altos del Golán sirios al apoderarse de la zona desmilitarizada, una medida que violó el acuerdo de separación de fuerzas de 1974 con Siria.

Tel Aviv también ha lanzado cientos de ataques aéreos contra objetivos militares en todo el territorio sirio, incluyendo aviones de combate, sistemas de misiles e instalaciones de defensa antiaérea, según los reportes.

Grupo de trabajo internacional para respaldar un alto el fuego en Al-Suweida





Ahora bien, con el objetivo de respaldar un alto el fuego en Al-Suweida, Jordania, Siria y Estados Unidos acordaron formar un grupo de trabajo conjunto, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores jordano el martes.

El anuncio se produjo tras una reunión trilateral en Ammán, en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safad; de Siria, Asaad Hassan al-Shaibani, y el enviado estadounidense a Damasco, Thomas Barrack.