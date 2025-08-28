Durante los 14 años de guerra civil en Siria, la economía no hizo más que desmoronarse. El régimen depuesto de Bashar Al-Assad destruyó los medios de subsistencia y las cadenas productivas en su intento por sofocar el levantamiento nacional. El impacto fue devastador: la libra siria perdió el 99% de su valor frente al dólar estadounidense. Ahora, el gobierno de transición liderado por el presidente Ahmed Al-Sharaa busca revertir esa tendencia: según fuentes , uno de sus primeros pasos para recuperar el valor de su moneda será eliminar dos ceros de los billetes, algo que se espera ocurra a fines de este año.

El camino, sin embargo, será largo. Antes del inicio de la guerra civil, en 2011, un dólar equivalía a 50 libras sirias. La emisión masiva de dinero y el colapso total de la actividad económica hundieron la moneda hasta niveles extremos: hoy, un dólar se cotiza en torno a 13.000 libras.

Actualmente, para hacer la compra semanal, la población siria debe cargar con fajos de billetes que pesan varios kilos, ya que el país, además, carece de infraestructura para pagos digitales.

El billete de mayor denominación hoy día es el de 5.000 libras. Eliminar los dos últimos ceros del valor del billete significará que 50 libras tendrán el mismo poder de compra que hoy representan 5.000.

A primera vista, el cambio puede parecer un gesto simbólico. Pero los expertos apuntan que sus efectos podrían ser de gran alcance.

¿Qué logrará la revaluación?

Los analistas dicen que el ejercicio de revaluación, es decir, devolver el valor a la moneda nacional, logrará tres grandes objetivos.

Primero, reducirá las molestias del manejo y almacenamiento de efectivo. Hará que las transacciones diarias sean más fáciles y ahorrará incontables horas de trabajo que, de otro modo, se desperdician contando, transportando y almacenando pedazos de papel casi sin valor, que a veces pesan varios kilos.

Segundo, esto devolverá al sistema formal el dinero en efectivo acumulado y escondido. Informes señalan que hasta 40 billones de libras sirias se encuentran actualmente fuera del sistema financiero. La revaluación obligará a los acaparadores de efectivo a llevar grandes sumas a las ventanillas bancarias para cambiarlas por nuevos billetes.

Bajo el régimen baazista, mientras la población enfrentaba una pobreza cada vez más profunda, capitalistas clientelares como Rami Makhlouf, primo de Assad, acumularon riqueza a través de monopolios en bienes raíces, banca y otros sectores. Además, actividades ilícitas, incluido el tráfico de la droga Captagon, el contrabando y la extorsión, se convirtieron en salvavidas financieros para el régimen de Assad, profundizando así una economía de guerra que recompensaba a leales y señores de guerra.

Pero ahora, quienes estén detrás de estas actividades ilícitas deberán probablemente cambiar los billetes. Esta necesidad de cambiarlos traerá de vuelta grandes cantidades de dinero negro hacia los canales bancarios formales. Así, este ejercicio de revaluación permitirá al nuevo gobierno rastrear el dinero que actualmente no está contabilizado, lo que facilitará a Damasco diseñar mejores políticas fiscales y ordenar sus finanzas.

En tercer lugar, la emisión de nuevos billetes marcará una ruptura clara con el régimen de Assad.

Las imágenes de Assad y de su padre aparecen en billetes de muchas denominaciones. Las autoridades esperan que eliminar los billetes de la era Assad ayude a sanar las heridas de la nación siria, que perdió a cientos de miles de personas por secuestros, torturas y asesinatos respaldados por el Estado bajo el régimen baazista.

El camino por delante

Décadas de un régimen cleptocrático –es decir, un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos– y una brutal guerra civil dejaron la economía siria hecha añicos. El PIB llegó a desplomarse hasta un mínimo histórico de 21.000 mil millones de dólares ,y más del 90% de los sirios quedaron hundidos por debajo del umbral de pobreza. La inflación descontrolada arruinó el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes.