El reciente acuerdo de suministro de gas natural entre Türkiye y Siria consolida el papel emergente de Ankara como actor humanitario y como mediador energético en Oriente Medio, además de marcar un punto de inflexión en los esfuerzos por rehabilitar la devastada infraestructura energética siria, según coinciden diversos analistas.

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye, Alparslan Bayraktar, anunció que los primeros cargamentos de gas azerbaiyano ya han llegado a Siria a través del renovado gasoducto Kilis–Alepo, cuya restauración finalizó el pasado 21 de mayo tras intensos trabajos de reparación.

Durante la ceremonia de inauguración, celebrada en la provincia fronteriza de Kilis, Bayraktar calificó el momento de “histórico”, al subrayar que refleja tanto la capacidad técnica de Türkiye como su compromiso humanitario con la estabilidad regional.

Según el acuerdo , se exportarán anualmente hasta 2.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural a Siria, lo suficiente para generar electricidad que llegue aproximadamente a cinco millones de hogares.

Los flujos iniciales, de hasta 6 millones de metros cúbicos diarios, alimentarán la red eléctrica de Alepo, en el norte del país, antes de llegar a la ciudad de Homs, en el centro, lo que permitirá reactivar centrales eléctricas que llevaban años inactivas.

Se espera que estas entregas tripliquen el suministro diario de electricidad promedio en Siria, que desde el estallido de la guerra civil en 2011 se redujo a solo 3-4 horas diarias en muchas regiones.

“El gas que enviamos no es solo energía: es luz, es vida, es un mensaje de solidaridad”, afirmó Bayraktar. “Türkiye está comprometida a ayudar a Siria a recuperarse, paso a paso”, añadió.

En esta línea, analistas señalan que al restaurar infraestructura crítica y formar alianzas transfronterizas, Ankara está aprovechando cada vez más la diplomacia energética para reafirmar su influencia y fomentar la estabilidad.

“Estamos viendo el surgimiento de Türkiye como un integrador energético regional”, comenta Oguzhan Akyener, presidente del Centro de Investigación de Estrategias y Políticas Energéticas de Türkiye ( TESPAM ).

“No se trata solo de kilovatios y tuberías, sino de reconstruir vidas, fomentar la paz y crear vínculos de interdependencia donde antes reinaba el conflicto”, señaló Akyener en declaraciones a TRT World.

De las ruinas a la reconstrucción





La infraestructura energética siria, que alguna vez fue funcional, ha quedado prácticamente destruida tras más de una década de guerra.

Plantas de generación, redes de gas natural y líneas de transmisión de alta tensión han sufrido daños o quedado directamente inutilizadas. La escasez crónica de electricidad paraliza desde hace años la vida cotidiana en amplias zonas del país, incluidas grandes urbes como Damasco.

El colapso del régimen Baaz en diciembre de 2024 abrió un periodo transitorio en Siria, donde la reconstrucción del sector energético se ha convertido en una prioridad. Türkiye, dada su proximidad geográfica y experiencia técnica, se ha convertido en un aliado clave.

“Türkiye ha asumido consistentemente la responsabilidad en cada etapa del proceso de reconstrucción de Siria”, afirma Akyener. “Su vasta experiencia y capacidades técnicas se están compartiendo a través de la frontera para ayudar a un vecino a levantarse tras la devastación”.

De hecho, antes del acuerdo formal de suministro de gas, Türkiye ya exportaba cantidades limitadas de electricidad al norte de Siria a través de ocho puntos separados, una cifra que las autoridades aseguran se está ampliando al menos un 25%, con planes a largo plazo de más que duplicar la capacidad.

“En esta etapa, no hablamos solo de apoyo de emergencia,” explica Akyener. “Se trata de una estrategia integral de reconstrucción, desde la generación hasta la infraestructura de transmisión, e incluso la futura creación de un mercado eléctrico funcional”.