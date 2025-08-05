El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, recibió al ministro del Interior de Siria, Anas Hattab, en el Complejo Presidencial de Ankara, donde mantuvieron una reunión que se enfocó en profundizar la cooperación en materia de seguridad y gobernanza.
"Fortalecer la seguridad en Siria es de vital importancia para consolidar la paz interna, el desarrollo económico y el bienestar social", señaló Yilmaz este lunes en un comunicado publicado en X. En su mensaje también reiteró el apoyo continuo de Türkiye a la estabilidad y la integridad territorial de Siria.
El vicepresidente además subrayó el compromiso de Ankara con el fortalecimiento institucional de Siria, y la promoción de un modelo de gobernanza que incluya a todos los sectores de la sociedad.
"Nuestro deseo es que nuestros hermanos y hermanas sirios disfruten de manera igualitaria de los derechos y libertades fundamentales bajo una administración inclusiva y legítima", añadió.
“Retorno voluntario y seguro de los sirios”
A la reunión también asistió el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, quien señaló que las conversaciones se centraron en reforzar la cooperación de ambos ministerios, en particular en el ámbito de la seguridad interna.
"Abordamos el apoyo al Ministerio del Interior de Siria y a sus unidades de seguridad afiliadas, compartimos nuestra experiencia y planificamos un programa intensivo de entrenamiento", explicó Yerlikaya en una publicación aparte.
Además de los temas de seguridad, los funcionarios también hablaron sobre el retorno voluntario y seguro de los ciudadanos sirios bajo protección temporal en Türkiye. Yerlikaya agradeció al ministro Hattab y a su delegación por la visita, y expresó su esperanza de una colaboración más sólida en el futuro.