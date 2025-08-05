El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, recibió al ministro del Interior de Siria, Anas Hattab, en el Complejo Presidencial de Ankara, donde mantuvieron una reunión que se enfocó en profundizar la cooperación en materia de seguridad y gobernanza.

"Fortalecer la seguridad en Siria es de vital importancia para consolidar la paz interna, el desarrollo económico y el bienestar social", señaló Yilmaz este lunes en un comunicado publicado en X. En su mensaje también reiteró el apoyo continuo de Türkiye a la estabilidad y la integridad territorial de Siria.

El vicepresidente además subrayó el compromiso de Ankara con el fortalecimiento institucional de Siria, y la promoción de un modelo de gobernanza que incluya a todos los sectores de la sociedad.

"Nuestro deseo es que nuestros hermanos y hermanas sirios disfruten de manera igualitaria de los derechos y libertades fundamentales bajo una administración inclusiva y legítima", añadió.